Côte d’Ivoire-PDCI : Ce que Jacques Ehouo attend de Tidjane Thiam

Jacques Ehouo a de grosses attentes après l’élection de Tidjane Thiam en tant que président du PDCI-RDA. Le maire du Plateau n’a pas manqué de féliciter l’ancien banquier.

Tidjane Thiam a été porté à la tête du Parti démocratique de Côte d’Ivoire le vendredi 22 décembre 2023 lors du congrès extraordinaire électif à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Peu après l’élection du successeur d’Henri Konan Bédié, Jacques Ehouo Gabriel est sorti de son silence.

En effet, le premier magistrat de la commune du Plateau a adressé ses vives félicitations au président élu du PDCI-RDA. « À l’occasion de sa brillante élection au poste de président du PDCI-RDA, je tenais à adresser mes plus chaleureuses félicitations au ministre Tidjane THIAM et mes vœux les plus sincères de réussite et de succès dans sa nouvelle mission », a déclaré M. Ehouo.

« Je suis convaincu qu’il saura contribuer énergiquement au rayonnement national de notre parti en y apportant de nouvelles idées capables de relever les grands défis qui s’annoncent. En tant que militant du PDCI-RDA, je reste convaincu que c’est tous ensemble que nous réussirons. Que DIEU benisse le PDCI-RDA », a ajouté Jacques Ehouo.

Tidjane Thiam a été élu face à Jean-Marc Yacé, le maire de Cocody, avec plus de 90 %. Il a la lourde tâche de conduire son parti sur le chemin de la conquête du pouvoir.