Côte d’Ivoire/ Pdci-Rda : Yavo François veut voir Bédié demeurer président à vie

Le lancement des activités et de la remobilisation des militants du Pdci-Rda d’Agboville-commune, le lundi 1er novembre 2021, dans un hôtel de la région, a servi de cadre pour Yavo François, délégué communal d’émettre le vœu de voir le président Bédié demeurer le président à vie du parti, témoigne l’intelligent d’Abidjan dans une article.

« Le président Houphouët-Boigny a remis le Pdci-Rda dans les mains du président Bédié. Il faut que le président Konan Bédié le conduise à bon port et demeure président à vie du parti », a-t-il déclaré .

Poursuivant, il a informé les militants de la tenue prochaine du 13è congrès du parti dont la date et le lieu n’ont pas encore été fixés. « Je voudrais vous informer que le parti organisera très bientôt le 13è congrès. Mais d’ores et déjà, sachez que personne n’a envie de voir partir le président Henri Konan Bédié (…) Quant à la désignation du prochain candidat du parti à la prochaine élection présidentielle, c’est un autre problème », a-t-il dit.

Il n’a pas porté de gants pour fustiger ceux qui militent pour une modification de la Constitution. « Le problème de la Côte d’Ivoire, ce n’est pas la limitation d’âge. Aux États-Unis, le président Joe Biden qui vient d’être élu est plus âgé que Donald Trump. Il ne faut pas introduire de faux débats », a martelé le délégué. Pour lui, « être président de la République, ce n’est pas une course de fond mais plutôt l’intellect. Sinon, on peut prendre un jeune de 25 ans mais peut-il faire face aux problèmes ? », a laissé éclater Yavo François. « . Il n’a pas manqué d’exhorter les secrétaires généraux de section à s’approprier les cartes de membres. « Chevilles ouvrières du parti, ce n’est pas normal que vous n’ayez pas vos cartes. À partir de février 2022, je prends l’engagement de procéder à un contrôle strict. », a conclu Yavo François.

