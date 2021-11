Côte d’Ivoire : Photocopie, gagne en assurance

Le journaliste Fernand Dédeh fait le décryptage de l’actualité ivoirienne de ce lundi 29 novembre 2021 dans une épître à Barthelemy Zouzoua Inabo.

Nouvelles du pays de ton Camarade: Lui-même, se repose un peu. Mais pas sa Photocopie, gagne en assurance, parrain des cérémonies publiques, il affronte les foules et sort de l’ombre de son aîné, peaufine ses éléments de langage… Suis mon regard… L’Africa Sport a élu Kuyo Tea Narcisse. L’ancien-nouveau président doit construire l’Africa-nouveau.

À Abidjan, les ministres ne se parlent pas seulement en conseil des ministres. Mais sur la place publique. Le ver est dans le fruit, comme la corruption dans la société.

La Star du moment sur la scène politique, c’est la Photocopie de ton Camarade. Tout le monde le veut comme parrain pour les différentes cérémonies organisées ici et là. L’homme de l’ombre apparaît désormais. Le garçon timide, qui se cachait ou presque, qui fuyait les spot-lights, courait toutes les semaines ou presque, se réfugier ou ressourcer dans le Tchologo, se concentrait exclusivement à la gestion de la sécurité et la comptabilité du système de ton Camarade, chasse le naturel. De plus en plus présent et très actif. Il apprend plutôt vite et bien. « La muraille » comme l’ont baptisé ses partisans et sympathisants sur les réseaux sociaux, patron de La Défense nationale, se fait plus présent. Pas que pour ses fonctions officielles de ministre de La Défense. Dernier activité en date,

ce samedi 27 Novembre à Sanhoukro ( Ayamé) , dans la région du Sud Comoé , à la cérémonie d’hommage des populations du Dandji à tous n Camarade. Laisse-moi ajuster mes lunettes et suivre les traces de l’homme un peu plus encore. « Quand un homme marche, il laisse des traces. ». Forcément!

La lutte contre la corruption prend une autre tournure. Peut-être enfin, le vrai combat. La douceur colère du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme apparaît clairement dans un courrier adressé à son collègue chargé de la Bonne gouvernance et de la lutte contre la Corruption. Au cours d’un point de presse, le 14 septembre 2021, l’ex-petit juge de Dimbokro a fait état de la corruption dans le milieu judiciaire: « il fait du paiement de pots-de-vin moyen and abandon de poursuites ou prononciation de peines beaucoup plus légères. ». Choc à la chancellerie. Elle demande des preuves. Des noms. Pour assainir le milieu. C’est un défi qui est lancé à Monsieur lutte contre la corruption du gouvernement. Ou bien, il sait de quoi il parle et met tout sur la table. Ou il se tait et l’action qu’il mène est discréditée. Et c’est tout le gouvernement du Blanc de la Mé qui montre ses limites. Devant le juge, il n’y a que la preuve qui confond l’accusé.

Depuis tout ce temps que la société entière parle des « fait-nous-fait », « des dessous de tables », de détournements de deniers publics, de pillages organisés, l’occasion est belle pour une véritable action de salubrité publique.

En Sport, les supporters de l’Africa Sports d’Abidjan ont fait confiance à l’ex-Président du club, Le Gaucher, Cercueil. L’Homme a pris un engagement très vite: « L’Africa ne restera pas plus d’un an en deuxième division, le siège du club sera réhabilité et fonctionnel… ». Il pense évidement à la construction du club. Le fait nouveau, il avait face à lui, un vrai projet, pensé, documenté, porté par des jeunes cadres, supporters de l’équipe. Il a été élu et il sera jugé sur sa capacité à rassembler tous les supporters et mettre fin aux querelles interminables dans cette famille sportive. Et la première crise à laquelle il aura à faire face a déjà pointé du nez. Avec le « tonton procès » du football ivoirien, candidat-frondeur et grognon qui a claqué la porte et sûrement, se fera entendre bientôt. Dans les couloirs du Palais de Justice du Plateau…

