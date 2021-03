Côte d’Ivoire : plus de 500 000 doses du vaccin AstraZeneca ont été reçues dans le cadre de l’initiative Covax

La Côte d’Ivoire lance sa campagne de vaccination.

Plus de 500 000 doses du vaccin AstraZeneca ont été reçues dans le cadre de l’initiative Covax. Cette campagne va se faire en plusieurs étapes avec comme objectif à terme de vacciner plus de cinq millions d’Ivoiriens.

Un lancement très officiel ce lundi matin au Palais de sports de Treichville pour cette campagne de vaccination. Le secrétaire général de la présidence Patrick Achi, représentant Alassane Ouattara, a été le premier à se faire piquer le bras. Il a été suivi de trois autres ministres et de quelques dizaines d’infirmières, profs et policiers venus recevoir leur première dose.

Cette première phase de la campagne vaccinale concerne justement les personnels de santé, les membres de forces de défense et de sécurité et les enseignants, c’est à dire les personnels de première ligne Cette première séquence devrait durer une dizaine de jours.

Au total, 90 sites sont dédiés à la vaccination dans tout le territoire et notamment à Abidjan. C’est en effet dans la capitale économique -qui regroupe neuf cas sur dix- que seront concentrés les efforts.

Plus tard, doit commencer la phase deux. Plus ambitieuse, elle concernera les plus de 50 ans, les porteurs de maladies chroniques et les voyageurs internationaux. Cela représente 17% de la population. Pour ce faire, la Côte d’Ivoire attend encore 1,5 million de doses de vaccins, fournies gratuitement via l’initiative Covax et promet d’en acheter d’autres sur ses ressources propres.

L’objectif est de vacciner plus de cinq millions de personnes, soit 20% de la population.

