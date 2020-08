Côte d’Ivoire : plus de vingt-trois (23) membres de GPS arrêtés à Korhogo, Guillaume Soro en colère

Le Président du parti politique Génération et Peuple Solidaire ( GPS), réagit suite à l’arrestation d’une vingtaine des membres de son parti dans la région du PORO par le Groupement Mobile d’Intervention (GMI) de Korhogo. Ce mardi 25 août 2020, Monsieur Guillaume Soro rend public un communiqué dans lequel il exige la libération immédiate de ses proches.

Le dimanche 23 août 2020, la direction de la délégation régionale GPS du Poro a été arrêtée par la Police et conduite au camp du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) de Korhogo.

En effet, alors que celle-ci s’était réunie pour faire le point de ses activités, notamment le parrainage de son candidat Guillaume Kigbafori SORO qui connait une excellente évolution sur le terrain, elle a reçu la visite de plusieurs miliciens du RHDP, les mêmes qui avaient donné la mort au jeune SORO Kognon le 7 juillet 2018. Ceux-ci, munis d’armes blanches et d’armes à feu (pistolet), étaient bien déterminés à agresser les membres de la délégation régionale et à semer la mort dans leurs rangs. Pour preuve, ils n’ont pas hésité à asperger de carburant un membre de la délégation régionale et étaient sur le point de l’enflammer.

Face à cette situation et pour éviter le pire, le point focal de la délégation régionale, Dr COULIBALY Zoumana, a fait appel au Préfet de Police afin de les sortir des mains de leurs agresseurs. Celui-ci a dépêché ses hommes sur les lieux. Toutefois, à la surprise des membres de la délégation régionale GPS du Poro, les agents des Forces de l’ordre ont plutôt procédé à leur arrestation et les ont conduits au camp du GMI de Korhogo.

D’abord au nombre de 15, ils ont, très vite, été rejoints par plusieurs de leurs camarades. En effet, les jeunes miliciens laissés libres par les Forces de l’ordre, ont poursuivi leur sale besogne en visitant, depuis hier soir, les domiciles des membres de GPS et en procédant, eux-mêmes, à leurs arrestations avant de les conduire au Commissariat.

A ce jour, ce sont vingt-trois (23) membres de la délégation régionale GPS du Poro qui ont été arrêtés et attendent d’être conduits devant le Procureur pour être entendus et être situés sur les raisons de leur détention.

Au-delà de ces arrestations, les membres de la Délégation ont vu leurs véhicules saccagés, une bâche brulée et des chaises cassées.

Générations et Peuples Solidaires condamne, une fois encore, cette barbarie, digne d’une autre époque, dont fait preuve le RHDP qui entend empêcher toute activité du mouvement sur le terrain en brutalisant ses responsables et en procédant à leurs arrestations. Ce parti, mis à mal par le GPS auprès des populations du Nord, entend faire croire qu’il évolue en seul maître dans cette partie du pays qui, pourtant, ne se reconnait plus en lui et en son Président, Monsieur Alassane OUATTARA.

Générations et Peuples Solidaires exige la libération des membres de sa délégation de la région du Poro.

Générations et Peuples Solidaires interpelle la communauté nationale et internationale sur cette autre violation des droits de l’Homme par Monsieur Alassane OUATTARA et les incessantes violations des principes démocratiques dont lui et son parti font preuve.

Générations et Peuples Solidaires appelle ses adhérents ainsi que l’ensemble des Ivoiriens épris de justice à ne point se laisser intimider par ces manœuvres du RHDP qui ne sont que les derniers soubresauts d’un régime qui vit ses derniers instants.

​​​​​​​​Fait à Abidjan le 25 août 2020

Sapel MONE

