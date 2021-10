Côte d’Ivoire: plusieurs personnalités distinguées dans l’Ordre National de Côte d’Ivoire et dans l’Ordre du Mérite Ivoirien

En marge de la cérémonie d’inauguration du Centre Sportif, Culturel et des Tic Ivoiro-Coréen Alassane Ouattara qui coïncide avec le 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la Côte D’Ivoire,le Ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l’Economie Sportive, Paulin Claude DANHO a élevé 16 personnalités, (dont une à titre posthume) de nationalités et de fonctions diverses, ayant contribué au développement et à la promotion du sport ivoirien, dans l’Ordre National et dans l’Ordre du Mérite Ivoirien. La Côte d’Ivoire, reconnaissante à toutes ces personnalités qui ont pris une part active dans la Construction du Centre Sportif, Culturel et des TIC Ivoiro-Coréen Alassane OUATTARA, les a honoré au cours d’une cérémonie, ce jeudi 28 octobre 2021, a t-on constaté .

Cette cérémonie, annoncée ce matin par le Ministre en charge des Sports en présence de SEM Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, s’est déroulée en présence de Me BAMBA Cheick Daniel, Président de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo.

Sapel

