Côte d’Ivoire/ Politique: l’appel de l’ex président ivoirien Laurent Gbagbo

L’ex-chef de l’Etat, Laurent Gbagbo a appelé la communauté wê, ses partisans et la classe politique à la modération. Il a lancé cet appel ce samedi 28 août 2021 dans son village natal à Mama dans le département de Gagnoa.

« On doit pouvoir faire la politique sans qu’il n’y ait des morts, mais beaucoup ne le comprennent pas! le coûte que coûte n’existe pas en politique, et tout ça n’est pas une question de parti politique (…) C’est une question d’abandonner l’idée du coûte que coûte. J’appelle tout le monde à prendre son sang-froid, et à s’assoir et à réfléchir », a confié le président Laurent Gbagbo devant les populations venues des régions du Guémon et du Cavally.

Aussi Laurent Gbagbo a-t-il promis à ses hôtes une visite dans leur région. « J’arrive là-bas, on va visiter tous les départements et je vais écouter. Je suis heureux de vous voir. Vous savez, ce pays wê est un pays martyr », a-t-il déclaré.

Il a également remercié les cadres Wê Pdci composé, de l’ancien ministre, Désiré Gnonkonté, du président du groupe parlementaire Pdci-Rda, Simon Doh et du maire de Toulépleu, Denis Kah Zion qui ont effectué le déplacement. Il leur a demandé de remercier le Président Henri Konan pour ce geste. “On peut même s’asseoir et puis discuter, aller au palmier ensemble, mais ici quand tu vas inviter quelqu’un qui est du Pdci-Rda pour t’accompagner au palmier, il va croire que tu vas l’empoisonner, or c’est autour du bandji (vin de palmier) que vous pouvez discuter de vos différends et les régler », a-t-il dit.

“Dans nos contrées, ici, on n’est pas comme ça. Donc, je vous remercie d’être venus, je remercie aussi tous les Wê, tous mes frères, tous mes camarades qui sont venus, tous les Bété qui sont venus pour m’aider à accueillir mes étrangers”, a-t-il ajouté.

Le député de Guiglo, Hubert Oulaye a au nom de la délégation procédé une purification symbolique du président Gbagbo.

“Nous sommes venus pour nous rassurer que notre frère et de retour et nous sommes venus nous avons constaté. Dans la pure tradition du peuple wê quand tu as un frère qui sort de prison, il faut venir le saluer. Nous sommes venus saluer notre frère. Le peuple wê est venu ce dans toute sa diversité pour vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes venus et nous l’avons vu solide comme un roc», a-t-il signifié.

