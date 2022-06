Côte d’Ivoire: pour la paix au pays les Nations Unies s’imprègnent

Les Nations unies entendent renforcer leur partenariat avec la Côte d’Ivoire et accompagner le ministère ivoirien de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, afin que le retour de la paix soit effectif et définitif.

Cette volonté a été réaffirmée par l’adjointe du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Giovanni Biya, le mardi 28 juin 2022 à Abidjan-Plateau, à l’issue d’une audience avec le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin.

Tout en saluant cette initiative du Système des Nations unies (SNU) qui a toujours été aux côtés de la Côte d’Ivoire depuis le début du processus de réconciliation, le ministre Kouadio Konan Bertin a assuré qu’il fait désormais bon vivre en Côte d’Ivoire.

« Une fois de plus, la réconciliation et la cohésion en Côte d’Ivoire bénéficient d’un soutien de poids. Le Système des Nations unies vient de renforcer, par cette rencontre , le partenariat existant entre la Côte d’Ivoire et l’Organisation des Nations unies (ONU) », s’est-t-il félicité.

Giovanni Biya était accompagnée à cette rencontre par le coordonnateur résident du Système des Nations unies, Philippe Poinsot.

Melv

Comments

comments