Côte d’Ivoire: « Pour une fois j’ai été millionnaire dans ma vie, et cela, c’est grâce à Laurent Gbagbo », Tiburce Koffi

Le 9 janvier 2015, écrivain et journaliste ivoirien, Tiburce Koffi, raconte une anecdote au sujet de Laurent Gbagbo dans l’émission de Jrogershow.

«…Je vais vous raconter une anecdote… concernant Laurent Gbagbo et moi… Alors j’ai commencé à m’attaquer à son régime en Mars, 23 Mars 2004, et puis…en ce moment j’étais toujours son conseiller hein, et puis 04 ou 05 mois après, bof je vais à la banque je vois que j’ai pas de fric…j’ai pas été payé quoi bon, je comprenais bon écoute, je m’attaque au président, c’est tout à fait normal qu’on me coupe mon salaire…

Je ne me suis pas du tout plains, 03 ou 04 mois plus tard, un jour ma gestionnaire m’appelle, elle dit mais Tibio tu n’as pas besoin d’argent, je dis si. Elle dit mais ça fait 04 mois que tu ne viens pas retirer d’argent mais tu as plein d’argent, je dis j’ai plein d’argent où, elle dit mais viens voir…

Il paraît que quand Laurent Gbagbo a appris que les gens ont supprimé mon salaire depuis 04 mois, il les a appelés et il (Gbagbo) dit: mais, en quoi ça vous regarde les palabres entre Tiburce Koffi et moi? Reversez-lui son salaire. Les gens m’ont reversé mon salaire avec rappel.

Pour une fois j’ai été millionnaire dans ma vie, la première fois où j’ai été millionnaire dans ma vie, c’est grâce à Laurent Gbagbo, vous comprenez… Voilà comment il s’est comporté avec moi et pourtant quand je n’ai pas été d’accord avec lui, je me suis attaqué à lui… Aujourd’hui je regrette un peu, je me dis qu’est ce que j’ai fait comme ça à Laurent, est ce que c’est pas ça que je suis en train de payer…

Cet homme (Laurent Gbagbo) m’aimait, il était prêt à me gâter, il m’aurait couvert de millions, et puis bon rien que pour défendre des idées et une cause, je l’ai abandonné…»

