Côte d’Ivoire/ Premier conseil des ministres de l’année 2021 : ce que Ouattara a dit à ses ministres sans plaisanter

ALLOCUTION DE S.E.M. ALASSANE OUATTARA À L’OCCASION DU 1ER CONSEIL DES MINISTRES DE L’ANNÉE 2021

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Monsieur le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République ;

Mesdames et Messieurs les Ministres ;

Madame et Messieurs les Secrétaires d’Etat ;

Mesdames et Messieurs,

C’est avec un réel plaisir que je vous retrouve, ce matin, pour le premier Conseil des Ministres de l’année 2021.

Monsieur le Premier Ministre,

Je vous remercie pour les vœux que vous venez de formuler, au nom du Gouvernement, à mon endroit et à celui de ma famille.

Ces vœux traduisent également l’engagement renouvelé de l’équipe gouvernementale autour de notre vision partagée pour l’accélération du développement économique et social de notre pays et le bien-être de nos populations.

Je m’en félicite et je vous remercie pour votre engagement et votre soutien constant.

Je voudrais, en retour, réitérer à chacune et à chacun de vous, à vos familles respectives ainsi qu’à l’ensemble de vos collaborateurs mes vœux de bonne et heureuse année 2021.

Monsieur le Premier Ministre,

J’ai noté avec intérêt l’engagement du Gouvernement à œuvrer, sans relâche, à la poursuite des efforts déployés depuis bientôt dix (10) années.

Cet engagement s’inscrit dans le sens de notre vision pour « une Côte d’Ivoire Solidaire », en vue de donner à nos concitoyens de meilleures conditions de vie.

L’année 2020 a été une année de défis. Au niveau sanitaire, la gestion de la pandémie de COVID-19 a cristallisé l’action du Gouvernement.

Je me félicite des efforts conjugués du Gouvernement et de l’ensemble des acteurs concernés, qui ont permis la mise en œuvre de plans de riposte tant au niveau sanitaire, économique que social, en vue de juguler les effets de cette crise brutale et inattendue sur nos populations et notre économie.

Malgré ce contexte, je salue la poursuite de la mise en œuvre du PND 2016 – 2020, qui a favorisé le développement des infrastructures indispensables pour soutenir la compétitivité de l’économie, conduisant à la réalisation d’importants programmes dans les secteurs du transport (route, autoroute et ponts), de l’énergie, de l’électricité et de l’eau potable sur tout le territoire national.

Les efforts doivent se poursuivre car la pandémie persiste avec une seconde vague de contamination qui se dessine et que nous devons parvenir à contenir rapidement.

Monsieur le Premier Ministre,

Comme vous l’avez rappelé, notre pays a enregistré des avancées importantes. Ce sont ces résultats ainsi que la pertinence de notre projet de société qui ont amené nos compatriotes à me renouveler leur confiance, avec une large majorité, pour les cinq (5) prochaines années.

En effet, notre projet pour la période 2021 – 2025 est une réponse aux aspirations de nos populations à une société moderne avec des valeurs de paix, de justice et de solidarité.

Nous devons poursuivre les réformes pour continuer de faire des progrès dans tous les domaines, notamment en matière de lutte contre la corruption et l’impunité, de consolidation de la bonne gouvernance, de gestion des finances publiques, d’amélioration du climat des affaires ainsi que de développement des infrastructures et de renforcement du capital humain.

Je note à cet effet que le Plan National de Développement (PND) 2021 – 2025, intègre les priorités de notre projet de société « Une Côte d’Ivoire Solidaire » et de notre vision stratégique dénommée « Côte d’Ivoire 2030 ».

Monsieur le Premier Ministre,

Les conclusions des discussions inclusives qui se sont tenues du 21 au 29 décembre 2020 dans le cadre du dialogue politique entre le Gouvernement, les partis politiques de l’opposition et la société civile permettront l’organisation d’élections législatives ouvertes et transparentes, le 6 mars 2021.

Je félicite le Premier Ministre et le Gouvernement pour la réussite de ces discussions et je vous demande d’apporter tout l’appui nécessaire à la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la bonne organisation de ces élections.

Monsieur le Premier Ministre,

J’ai pris bonne note de vos propositions pour la réorganisation du processus de décision au niveau gouvernemental afin d’améliorer la qualité du travail, d’accélérer le traitement des dossiers dans la perspective de résultats plus satisfaisants et plus rapides au profit de nos populations. Cela me réjouit.

Au regard des importants défis à relever, je demande à tous les membres du Gouvernement de redoubler d’effort, de faire preuve d’humilité et d’une plus grande proximité avec nos compatriotes qui constituent la finalité de notre action.

Pour terminer, je vous demande, à chacune et à chacun de vous, de continuer à œuvrer en faveur de la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre cher pays.

C’est sur cette note d’espoir que je voudrais clore mon propos, en vous souhaitant à nouveau une très bonne et heureuse année 2021 !

Je vous remercie.

