Alassane Ouattara estime être de nouveau candidat à l’élection présidentielle pour apporter le meilleur à la Côte d’Ivoire.

« Ivoiriennes, Ivoiriens… Mes chers compatriotes, vous qui aspirez au meilleur pour notre pays, pour vos enfants et pour vous-mêmes…Vous qui donnez le meilleur de vous-mêmes pour relever chaque jour les défis du quotidien, nous renouvelons notre engagement à vous donner le Meilleur », a déclaré M. Ouattara dans son livre programme.

« Nous renouvelons notre ambition de construire avec vous, pour vous une Côte d’Ivoire plus solidaire, une Côte d’Ivoire Meilleure », a renchéri le président de la coalition au pouvoir, Alassane Ouattara. « Je suis Alassane Ouattara, je suis candidat parce que je veux le meilleur pour notre pays. Je suis candidat parce que je veux le meilleur pour chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne. Et je crois encore plus qu’ensemble, nous y arriverons », a conclu le candidat du RHDP.

La campagne électorale en vue de la présidentielle ivoirienne du 31 octobre 2020 a démarré jeudi 15 octobre 2020, a constaté l’AIP à Abidjan, où de grandes affiches de candidat sont placardées à travers la ville. Le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Ibrahim Coulibaly-Kuibiert, appelle les quatre candidats retenus pour ce scrutin à battre campagne librement et en toute légalité. Ce sont Alassane Ouattara (RHDP), Henri Konan Bédié (PDCI-RDA), Pascal Affi N’Guessan (FPI) et Kouadio Konan Bertin (Indépendant).

