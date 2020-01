Côte d’Ivoire/Présidentielle 2020: Amadou Soumahoro, président de l’Assemble nationale se prononce

Amadou Soumahoro, président de l’Assemble nationale, à San-Pedro, le dimanche 19 janvier 2020, a promis une présidentielles paisible pour octobre.

Lors des différentes rencontres qu’il a eues notamment avec les membres de la coordination régionale du rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), les ressortissants du grand nord et du Woroba, Amadou Soumahoro a indiqué que les prochaines élections se passeront dans la paix parce qu’elles seront «transparentes, ouvertes et inclusives.»

« On vous le promet, ces élections se passeront dans la paix et dans le respect des droits et des devoirs de chaque citoyen.», a-t-il promis.

Amadou Soumahoro a énuméré les progrès réalisés et les chantiers ouverts avec le président Alassane Ouattara depuis la fin de la crise poste-électorale de 2011 jusqu’à ce jour, affirmant que le pays a retrouvé sa place en Afrique et dans le monde.

« Nous ne souhaitons plus que la Côte d’Ivoire tombe dans des crises interminables… La Côte d’Ivoire est devenue un poids lourd en Afrique et dans le monde», a-t-il dit.

La troisième personnalité du RHDP souhaite qu’au soir des élections présidentielles «le vaincu appelle le vainqueur et le vainqueur tende la main au vaincu.»

Il invite les populations en l’occurrence les militants à se faire enrôler massivement pour pouvoir prendre part aux élections.

