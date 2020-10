Côte d’Ivoire/Présidentielle 2020: appel à la désobeissance civile du président de EDS lors d’une conférence de presse de l’opposition

Mesdames et Messieurs

Au nom de la plateforme politique” Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté” ( EDS) dont le référent et candidat est le Président Laurent Gbagbo j’appelle à mon tour ,tous les militants et sympathisants des partis politiques et associations membres de la plateforme,toutes les personnes de bonne volonté éprises de democratie ,de justice et de liberté, tout le peuple de Côte d’Ivoire, à s’abstenir de participer aux opérations électorales de cette commission électorale illégale et illégitime.

Nous avons le devoir de nous opposer par tous les moyens démocratiques et légaux à ce coup d’État Constitutionel que s’aprête à opérer le chef de l’État sortant qui veut nous conduire vers une enième crise post-électorale qui reste de mettre à mal la cohésion sociale et l’unité nationale ;

Trop c’est Trop…Nous avons trop parlé et l’heure est maintenant aux actions.

Agissons Maintenant,

Oui Ensemble Agissons maintenant pour imposer par la désobéissance civile, la démocratie à ce régime liberticide.

Oui Ensemble Agissons Maintenant en faisant barrage à cette forfaiture. Oui Ensemble Agissons Maintenant en exigeant par le Dialogue des conditions d’élections consensuelles ,libres justes transparentes et inclusives

Oui Ensemble Agissons Maintenant dans l’intérêt supérieur de la Côte d’Ivoire notre patrimoine commun.

Je vous remercie.

