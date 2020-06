Côte d’Ivoire/Présidentielle 2020: Basile Gouali réagit sur le choix du candidat du PDCI « Bédié est un Homme des élections »

Basile Gouali donne son avis sur le choix du candidat du PDCI pour la présidentielle ivoirienne de 2020. Selon lui, « Bédié serait un Homme des élections ».

Le président BÉDIÉ ainsi que je l’ai affirmé dans une de mes publications dont certains en ont fait échos , est une personnalité politique qui fait corps avec les élections. Au Xll ème congrès du PDCI RDA à l’hôtel ivoire, il a battu à plate couture Fologo secrétaire général du parti et Lamine Fadiga. Au Xlll ème congrès il a triomphé de Djédjé Mady son secrétaire général et Kouadio Konan Bertin .

BÉDIÉ est un Homme des élections qui est toujours sorti victorieux de l’adversité. C’est d’ailleurs pour quoi il tient et nous ses partisans tenons à l’organisation de la convention pour faire triompher la démocratie et avoir les coudées franches pour prendre les grandes décisions politiques. Cependant le bureau politique et la convention qui rassemblent respectivement environ 1500 personnes et 10000 personnes se heurtent à la grave crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus.

Le gouvernement ivoirien en toute responsabilité a pris des mesures idoines pour limiter la propagation du covid 19. Il s’agit notamment de la limitation des rassemblements à au plus 200 personnes en respectant les mesures barrières. C’est d’ailleurs cette pandémie, dont le taux de progression inquiète dans tout le pays et les mesures qui en découlent, qui impacte gravement l’organisation de notre bureau politique qui se fera en deux jours avec une rotation de 200 personnes.

Le PDCI RDA est un parti politique comme tous les autres partis soumis aux lois du pays. Et le PDCI est aussi soucieux de la santé et du bien-être des ivoiriens. La convention qui réunit environ 10000 personnes pourrait se tenir pendant environ 14 jours si le Bureau politique le décide.

Une chose est certaine le candidat du PDCI RDA c’est BÉDIÉ. Ma préoccupation : pourquoi ne pas utiliser le budget pharaonique de l’organisation de la convention estimé à environ 1 milliard pour permettre à 2000 000 de nouveaux majeurs et d’électeurs d’obtenir des certificats de nationalité.

Le Rôle du PDCI RDA dans toutes ses composantes c’est d’accompagner BÉDIÉ à reconquérir le pouvoir d’État dans l’Union et la concorde au nom de l’opposition significative.

