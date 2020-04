Côte d’Ivoire/ Présidentielle 2020 : Gnanmien Konan propose une candidature unique de l’opposition face au RHDP

Face aux “marmailles “du Rhdp Gnanmien Konan propose une candidature unique de l’opposition

COVID-19 RECAPITULONS (4).

1- Maintenant je sais que cette affaire va se terminer par la vulgarisation du port d’un masque…réutilisable.

En effet, le confinement intégral est une voie sans issue.

Oui, oui on avance vers LA FIN puisque chaque nouveau virus va nous imposer la protection d’une partie du corps.

Pour ceux qui ont une machine à coudre, voici le prochain Buisness: MASQUE LAVABLE!

2- Mais j’attends toujours la

prise en compte des 50 millions de morts mensuels habituels dans le monde dus aux autres causes, pour terminer mes réflexions sur le COVID-19.

3- L’Afrique attend l’aide COVID-19. Mais nous attendons toujours ça pour alimenter nos « comptes panaméens ».

4- Pendant ce temps, El Capo ne dort pas. Il a deux plans. Un, crédibiliser l’idée d’une transition plus ou moins longue par une campagne médiatique hors norme. Deux, préparer la victoire de son poulain au premier tour en enrôlant massivement les étrangers et en mettant en place un budget de campagne hors norme aussi.

5- La CANDIDATURE UNIQUE de l’opposition après une primaire me paraît de plus en plus crédible.

Cela me semble même urgent pour aider nos militants à s’enrôler en mettant nos moyens en commun. Ils n’accepteront jamais la gratuité de la CNI.

