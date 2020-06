Côte d’Ivoire/Présidentielle 2020: Guikahué aux militants du PDCI « Un pouvoir, ça s’arrache! »

Maurice Kakou Guikahué a participé à la remise de 12000 timbres, des cadres dynamiques du PDCI pour la CNI des militants du parti de Bédié.

Pr Maurice Kakou Guikahué, chef du Secrétariat exécutif et président de ladite cérémonie a fait une adresse au CD-PDCI. «Chers membres du mouvement des cadres dynamiques du PDCI-RDA, je voudrais vous dire grand merci pour ces dons de timbres. C’est maintenant que nous sommes en train de préparer les élections. Et je pense que le geste que vous avez fait, il est certes symbolique, mais il est très important. Parce que si vous n’avez personne sur la liste électorale, vous avez beau faire de grand meetings, ça ne sert à rien parce qu’il faut que quelqu’un vous vote. Je voudrais faire ressortir l’importance du geste que vous venez de faire», a-t-il dit.

Puis, « Actuellement sur le terrain, nous avons beaucoup de problèmes. Et c’est normal. Et je dis toujours qu’on n’a jamais vu dans un pays où le parti au pouvoir dresse la table pour un parti de l’opposition. Un pouvoir, ça s’arrache», a-t-il ajouté avec fermeté. Et de poursuivre en disant : «Pendant que des gens prennent des dispositions pour la fraude, si vous, vous réussissez à inscrire les vraies personnes, ces vraies personnes seront sur la liste et lorsqu’on va faire le différentiel, ça ne peut même pas dépasser 100.000 personnes. Donc, au lieu de s’asseoir et dire que les gens sont en train de frauder et ne rien faire, qu’est-ce qu’on oppose à la fraude ? Voilà !»

Pour Guikahué, par ailleurs député de Gagnoa sous-préfecture, «si nous, on fait un travail de fourmi, qu’on est sur le terrain, qu’on inscrit nos nouveaux majeurs et que nos militants s’inscrivent massivement, on va équilibrer les choses. Donc je voudrais vraiment encourager les uns et les autres. Rien n’est encore tard, il reste encore une dizaine de jours pour être sur la liste électorale. On dit que quand la marche n’est pas finie, le balancement des bras ne finit pas. Vous avez commencé, si vous pouvez continuer, ce serait une très bonne chose. Je préfère beaucoup cotiser maintenant pour faire l’enrôlement que de louer des bâches pour faire des meetings. Si tu fais meeting debout et que les gens sont sur la liste, tu gagnes. Mais tu vas faire des meetings avec des chapiteaux, et tu n’as personne sur la liste, ça ne sert à rien d’aller aux élections. Donc c’est maintenant que ceux qui ont les moyens doivent aider pour que nos militants soient sur la liste pour voter. Merci et bonne continuation !»

