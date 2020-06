Côte d’Ivoire/Présidentielle 2020: « Guillaume Soro a déchiré la proposition de Vice-président de Ouattara », (Oumar Oumset )

Selon le Soroiste, Soumet Oumar Oumset, Guillaume Soro aurait déchiré la proposition de Vice-président d’Alassane Ouattara.

Devant un chef d’état africain, Guillaume Soro déchire la proposition de Vice-président d’Alassane Ouattara et confirme qu’il ira chercher le fauteuil en octobre. Alassane Ouattara en colère et désespéré. Tout le dispositif de Guillaume Soro prêt pour la campagne. Le destin s’accomplira.

ADO réduit son 1er cercle. Le président se barricade et craint un soulèvement populaire. Les RG formels, le peuple grogne.

Imminent, malgré sa convalescence qui pourrait se poursuivre au-delà de Juin, Amadou GON bientôt attendu à Abidjan pour renoncer à sa candidature au profit de Ouattara selon la volonté de plusieurs cadres.

Lundi, Corbeau vous dit tout Guillaume Soro ne cédera à aucun chantage. Non non et non à une vice-présidence. GKS rentrera à Abidjan et sera candidat.

Bientôt Guillaume Soro sortira de son silence. Soroistes bientôt Bogota va parler…

La mission continue depuis les champs Élysées.

