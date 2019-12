Côte d’Ivoire/Présidentielle 2020: Guillaume Soro fait de troublantes révélations sur la candidature de Bédié

Dans l’interview accordée au JDD ce dimanche 29 décembre, Guillaume Soro fait plusieurs révélations et assure : « Je suis et reste candidat à la présidence de la République. Je vais organiser la résistance comme le Général De Gaulle l’a fait, depuis Londres ». Guillaume Soro est plus que jamais décidé à diriger la Côte d’Ivoire, ce n’est un secret de polichinelle. Sa démarche politique l’atteste et le conforte. N’y a qu’à voir aussi ses alliances. Un rapprochement avec Charles Blé Goudé récemment et surtout ses révélations qui ne font plus l’ombre d’aucun doute sur les ambitions de l’ancien président, Aimé Henri Konan Bédié qui compte briguer la présidence de la république à l’élection d’octobre 2020.

A ce propos, voici ce que confie Guillaume Soro : « Nous avons un accord avec Bédié. Nous allons tous deux au premier tour, et le mieux placé, soutiendra l’autre, pour le second tour ». Pour ceux qui en doutaient encore, Henri Konan Bédié sera candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2020 en Côte d’Ivoire. Bien évidemment, Alassane Ouattara sera candidat, si l’on s’en tient à ses dernières déclarations qui faisaient clairement allusion à une éventuelle candidature d’Henri Konan Bédié.

Guillaume Soro, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara…candidats à l’élection présidentielle d’Octobre 2020 en Côte d’Ivoire

A moins de dix mois des élections présidentielles en Côte d’Ivoire, on peut d’ores et déjà affirmer sans se tromper que Guillaume Soro, candidat déclaré, sera aux prises avec Henri Konan Bédié, si l’on s’en tient aux révélations de Guillaume Soro au JDD de ce dimanche 29 décembre. Et donc in extenso, Alassane Ouattara sera aussi candidat, lui, qui déclarait que si l’une des personnalités politiques de sa génération est candidate, il le sera également.

