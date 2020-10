Côte d’Ivoire/Presidentielle 2020: Guillaume Soro, la bête noire de Ouattara ? Comment fera-t-il tomber son ancien mentor ? Une analyse de Mamadou Traoré

Pendant la rébellion, lors des négociations inter-ivoiriennes, les Forces Nouvelles, sous la houlette de Guillaume Soro, ont refusé la médiation de Tabo Mbeki après l’avoir reçu à grande pompe à Bouaké. La raison était que les Forces Nouvelles le soupçonnaient et l’accusaient même de partialité dans la crise qui les opposait avec Laurent Gbagbo.

Les Forces Nouvelles trouvaient qu’il avait un penchant pour Laurent Gbagbo dans cette crise. Elles l’ont donc récusé et refusé sa médiation. Et il en fut ainsi. Et les Forces Nouvelles ont assumé leur destin sans lui. Lors de la crise malienne, l’opposition malienne a récusé la méditation du gourou du Restaurant qu’elle accusait de partialité. Elle trouvait que ce dernier avait pris position pour l’ex Président de la République au détriment du peuple malien. Et il en fut ainsi jusqu’à aujourd’hui.

Les Maliens ont assumé leur destin sans lui. Ce que je demanderai à l’opposition ivoirienne, c’est de récuser toute médiation de la CEDEAO sous la houlette de son Président en exercice, qui est le Président Ghanéen. Ce dernier est soupçonné d’être un obligé du gourou du Restaurant et de prendre partie pour lui au détriment du peuple ivoirien.

Que l’opposition ivoirienne ne compte que sur elle même. Que le peuple digne de Côte d’Ivoire ne compte sur lui même pour arracher sa liberté. Personne, je dis bien personne ne viendra le libérer de la dictature du gourou du Restaurant à sa place.

Que le peuple prenne lui même son destin en main et qu’il ne donne pas l’occasion aux militaires de s’inviter dans le débat politique. L’exemple du général Guei est là pour nous le démontrer. Hier, en 1990, face à Houphouet Boigny, le peuple a réclamé et obtenu le multipartisme. Ce même peuple peut obtenir aujourd’hui une alternance démocratique. On me demandera comment.

C’est à l’opposition de faire preuve d’ingéniosité. Et notre opposition a en son sein de grands stratèges comme Guillaume Soro pour mettre à sa disposition une bonne stratégie. On peut compter sur lui pour nous donner la stratégie qu’il faut pour faire reculer le gourou du Restaurant. Lui qui le connait très bien et qui connait tout son système et ses stratégies.

Aujourd’hui, ce ne sont pas les émotions qui feront reculer le gourou du Restaurant. C’est une bonne stratégie bien huilée qui pourra le faire reculer. Et Guillaume Soro est ce stratège qui y arrivera. C’est d’ailleurs pourquoi il est la bête noire du gourou du Restaurant. L’opposition sait dorénavant ce qu’elle a à faire pour faire reculer le gourou du Restaurant.

yeclo

Comments

comments