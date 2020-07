Côte d’Ivoire/Présidentielle 2020: Guillaume Soro pourrait voir sa candidature invalidée à cause d’une condamnation

Guillaume Soro pourrait voir sa candidature invalidée à cause d’une condamnation, à moins de 4 mois de l’élection présidentielle ivoirienne d’octobre 2020.

2020 : l’année de tous les dangers pour la Côte d’Ivoire ? La future présidentielle du 31 octobre prochain ne cesse de voir se déchirer les candidats à la fonction suprême et les appétits s’aiguiser chaque jour un peu plus. L’actuel président Alassane Ouattara n’est pas parvenu en deux mandats à suffisamment consolider la démocratie et la réconciliation après l’ère Gbagbo.

Les Ivoiriens pourraient se tourner vers de nouveaux candidats. Parmi eux, Guillaume Soro, ancien Premier ministre (2007-2012) et ancien président de l’Assemblée ivoirienne (2012-2019), apprécié des Ivoiriens, représente le plus grand danger pour le clan Ouattara.

Président du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS), Soro a plusieurs fois été crédité par certains sondages officieux d’une victoire possible, ce qui contrecarre déjà depuis plusieurs mois largement les plans de l’actuel président qui cherche à placer ses pions et lui barrer la route.

