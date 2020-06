Côte d’Ivoire/Présidentielle 2020: « Je demande que nous nous mettions ensemble autour du Président Bédié», Aka Véronique

Aka Véronique Bra Kanon est la présidente nationale de l’union des femmes du PDCI (UFPDCI) rurale

« Je demande que nous nous mettions ensemble autour du Président HENRI KONAN BÉDIÉ. Aujourd’hui, il faut le dire : le Professeur GUIKAHUÉ a joué un grand rôle. On aurait eu des problèmes. Les jeunes gens allaient s’éparpiller. Le Président BÉDIÉ a tenu bon mais il a pu tenir parce que nous sommes là aussi. La base est avec lui. Donc, ce n’est pas le moment d’aller en rangs dispersés. Donner un mandat de 5 ans à quelqu’un, 5 ans, c’est 5 jours. Que tous reviennent à la raison, sachent qu’il n’y a qu’un seul fauteuil.

Je m’adresse aux femmes et aux jeunes, qu’ils suivent l’enrôlement et qu’on aille aux élections en paix, surtout en interne. Si on est sincère, le candidat HENRI KONAN BÉDIÉ passera haut la main. Il est vrai qu’on a fait une alliance mais on doit compter d’abord sur le PDCI-RDA. L’élection de 2020, il ne faut pas la faire avec le cœur. Il faut la faire avec la tête. Si jamais, en sortant de cette convention, le Président BÉDIÉ lui-même dit : « je suis candidat ». 5 ans, ce n’est pas la mer à boire. Quelqu’un qui a 40, 50 ans, a plus de chance que quelqu’un qui a 90-100 ans. Je pense qu’il faut que la sagesse nous habite et qu’on arrête de parler dans les petits salons et qu’on se mette ensemble. Sinon, on ne le fait ni pour BÉDIÉ, ni pour GUIKAHUÉ. On milite par conviction.

Un militant doit savoir qu’il milite pour lui-même d’abord. C’est vrai que tu milites pour être fort dans ta région et donner cela à ton parti. Mais quand tu milites et que les gens comptent sur toi, c’est comme ça que le parti peut compter avec toi. Mais si tu milites pour, à chaque fois, créer des problèmes dans le parti, même pour te donner la parole, tout le monde a peur. Donc que tout le monde se calme, prenne son mal en patience. Le candidat qui sera là, il faut que chacun d’entre nous se prépare pour aller aux élections. C’est ce que je voudrais adresser à mon grand parti et puis dire à mes femmes que j’adore, ces vaillantes femmes qui travaillent dans leurs régions, que je suis à leur disposition».

Avec Connectionivoirienne

Comments

comments