Côte d’Ivoire/Présidentielle 2020: la candidature de M. Kouadio Konan Bertin dit KKB rejetée par le Comité des candidatures

” Le Comité des candidatures rejette comme irrecevable la candidature de M. Kouadio Konan Bertin dit KKB à la candidature du Pdci-Rda pour les élections présidentielles d’octobre 2020.”, a déclaré Me Blessy Jean-Chrysostome, rapporteur dudit comité.

Au cours d’un point de presse animé ce jeudi 02 juillet 2020 à la Maison du Parti à Cocody, le Comité a jugé inéligible le dossier de candidature de Kouadio Konan Bertin à la convention d’investiture du candidat du Pdci-Rda pour plusieurs motifs.

” Kouadio Konan Bertin n’a pas certifié sur l’honneur, de sa plume et de sa main , de la véracité des informations servies dans la fiche technique du candidat qu’il a remplie. “, a révélé maître Jean-Chrysostome. Parmi les faits d’irrégularités qui entachent le dossier de l’ancien député de Port-Bouet commune, le comité a soulevé un fait majeur. Aux dires du rapporteur du Comité, KKB s’est abstenu de s’engager sur son honneur de ne pas avoir à se présenter comme candidat indépendant s’il n’était pas élu candidat du Pdci-Rda. Aussi, KKB ” non seulement n’a jamais milité à la délégation de Bocanda 3 dont il n’a jamais été membre du bureau comme il l’a indiqué dans son dossier, mais en plus, il a requis et obtenu de Amoin Kouassi Agnès, délégué Pdci-Rda de Bocanda 3, la délivrance d’un faux procès-verbal de réunion de délégation dont il s’est prévalu. “, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le Comité des candidatures a précisé que le candidat KKB dispose de deux jours à compter de ce jeudi 02 juillet au vendredi 03 juillet 2020, pour exercer un recours devant ledit Comité qu’il pourra déposer contre décharge, au Secrétariat du Secrétaire Exécutif en Chef du Pdci-Rda à la Maison du Parti à Cocody.

Pour rappel, Kouadio Konan Bertin a fait le dépôt de sa candidature pour la convention du PDCI-RDA le mercredi 24 juin 2020, par l’entremise de son directeur de cabinet Dr KONIMI Théodore (membre du bureau politique) pour affronter le président Henri Konan Bedié dont la candidature a été retenue.

Abidjan.net

