Côte d’Ivoire/ Présidentielle 2020 : la réplique du Gouvernement suite à la sortie de Kacou Guikahué

Le porte-parole du gouvernement a répondu au Secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kacou Guikahué qui, lors d’une conférence de presse ce même mercredi 9 septembre 2020, à Abidjan, a lancé que l’élection Présidentielle ne se tiendra si les conditions d’une élection transparente et équitable ne sont pas réunies, a appris AbidajnTV.Net.

En effet, aucours du compte rendu du conseil des ministre de ce même mercredi , Sidi Tiemoko Touré : « Mon avis là-dessus, c’est que c’est un peu prétentieux de sa part. Il n’en a ni la qualité ni le pouvoir de décider. l’État de Côte d’Ivoire est bien organisé. Il y a des Institutions qui travaillent. Et le gouvernement travaille de façon continue à se rassurer que ces élections auront lieu à bonne date, et nous ne transigerons pas là-dessus. Nous réunissons les conditions au fur et à mesure de la bonne tenue de cette élection présidentielle, pour que chacun puisse de façon libre, faire son choix. La démocratie ne peut pas faire l’économie d’une élection. Les voies parallèles pour arriver au pouvoir, c’est fini. C’était le passé. Il faut que les uns et les autres reviennent à la réalité. Et, la réalité , c’est de présenter un programme de politique de gouvernance aux populations. C’est sur ça que les populations les attendent. Tout autre débat n’est que distraction. Restons concentrés », a-t-il repondu .

