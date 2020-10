Côte d’Ivoire/Présidentielle 2020: la situation socio-politique se dégrade à Dabou

Dabou devient de plus en plus la cible d’affrontement entre allogènes et autochtones ce 21 octobre 2020, annonce Gala Kolébi.

Des villages Akan Lagunaire autour de Dabou s’en vont en renfort à Dabou pour secourir leurs frères et sœurs agressés par les miliciens du RDR alias Rhdp.

Ces dignes filles et fils de notre pays, sortent de Krakro un village Abidji pour aller exprimer leur SOLIDARITÉ aux Adjoukrou(image d’illustration).

Ils invitent donc les filles et les fils de la Côte d’Ivoire à ne plus regarder de loin, un village voisin essuyer seul les affronts de l’armée régulière du parti momentanément au pouvoir. Cela est juste et bon pour protéger des vies et nos terres. Ceci pour la recherche de la paix et la cohésion sociale en Côte d’Ivoire, le sol de nos aïeux. C’est cela la Côte d’Ivoire solidaire .

