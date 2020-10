Côte d’Ivoire/ Presidentielle 2020: Le Ministre Mamadou Touré rencontre les jeunes de Toumodi et Dimbokro

Les 10ème et 11ème étape de « Rendez-vous avec les jeunes » qui est une initiative du Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes ont lieu ce vendredi 9 Octobre 2020 à Toumodi et à Dimbokro. “Rendez-vous avec les jeunes ” est un cadre d’échange qui vise à écouter les jeunes s’exprimer sur leurs différentes préoccupations relatives à l’insertion et à tout autre sujet qui les touchent.

A Toumodi, avec sa collègue Ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Koffi, le Ministre Mamadou Touré s’est entretenu dans un échange franc et courtois avec les jeunes de la région du Bélier notamment des départements de Didiévi, Djekanou et de Toumodi. Il les a informés que dans le cadre de la lutte contre le chômage des Jeunes et grâce aux initiatives du gouvernement, de 2011 à 2020, ce sont 2 800 000 emplois qui ont été créés dont 1 800 000 en faveur des jeunes. Ces emplois sont disponibles dans les secteurs privé, agricole, etc. « Beaucoup a été fait. Ce n’est pas suffisant. Beaucoup reste à faire. Nous promettons d’amplifier les efforts en faveur des jeunes », a-t-il annoncé avant de donner les chiffres sur des programmes d’insertion initié par son département dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe4 du programme social du gouvernement. « Grâce à l’opération Agir pour les jeunes phase 2, 148 millions ont été mobilisés pour accompagner les jeunes pour le financement des projets. Pour la Phase 3 de Agir pour les jeunes, c’est un budget de 189 millions Fcfa qui sont disponibles pour financer les jeunes porteurs de projets », a-t-il détaillé ajoutant que dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, 554 acteurs du secteur informel de la région du Bélier ont reçu plus de 124 millions F cfa pour relancer leurs activités impactées par cette pandémie. Dans les prochains jours, précise-t-il, 200 millions F CFA sont mobilisés pour soulager 1000 acteurs.

A Dimbokro, ce sont environ 600 jeunes de la Région du N’ZI qui ont échangé avec le Ministre Mamadou Touré qui était accompagné des Ministres Adama Coulibaly et N’Guessan Lataille. Face à cet auditoire, le porte-parole adjoint du gouvernement, après avoir présenté les initiatives du gouvernement en faveur des jeunes de cette localité les a exhortés à s’inscrire dans la préservation du climat de Paix. Pour lui, le développement se met en place dans un environnement de paix et de tranquillité. « N’écoutez pas ceux qui veulent mélanger le pays. Il ne faut pas écouter ceux qui veulent vous instrumentaliser », les a-t-il galvanisés les invitant à aller aux élections.

« Si vous ne voulez plus d’Alassane Ouattara, c’est dans les urnes qu’il faut l’exprimer. Si vous estimer qu’Alassane Ouattara fait votre affaire, votez pour lui. C’est cela la politique. C’est lorsque les gens n’ont rien à offrir qu’ils se cachent derrière leur ethnie et leur religion. Allons aux élections », encourage-t-il.

Le Ministre Mamadou Touré a rappelé que qu’au cours d’Agir pour les jeunes 2, environ 87 millions ont été mis à la disposition des jeunes du N’Zi. Agir pour les Jeunes 3, il est prévu plus de 130millions pour aider ces jeunes à sortir du chômage. « 260 millions F cfa sont mobilisés pour apporter une subvention à 1092 acteurs du secteur informel de cette région », a-t-il fait savoir.

