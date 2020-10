Côte d’Ivoire/ Presidentielle 2020: Le sénateur Sah Evariste laisse un message aux jeunes de Bangolo

Le sénateur Sah Evariste, originaire du Guemon, crache ses vérités aux jeunes de Bangolo qu’il invitent à prendre en main leur propre destin.

《En politique, quelque soit ton rang, quelque soit ton niveau, si tu n’as pas quelqu’un pour te guider, tu risques de commettre des erreurs graves.

Aujourd’hui, vous avez un homme comme Serey Doh Célestin qui fait tout pour vous. Pourquoi ne pas rester souder derrière lui et aller marcher pour l’opposition. Ceux que vous voyez ministre aujourd’hui, ce sont leurs parents qui ont lutté pour avoir ce pouvoir. (…)

La lutte est personnel. Quand on lutte, on lutte pour sois-même(…) Il y a quel wê qui n’a pas été retenu à la présidentielle et puis vous marchez(…)

Quand j’étais maire, pour mon investiture, c’est le petit-frère du président Alassane Ouattara, Téné Biraïma qui était mon parrain et ce jour là, il m’a demandé d’intégrer le Rdr. J’ai refusé et j’ai répondu que je ne pouvais pas milité au Rdr, alors que le développement de ma commune dépendait de mon intégration dans ce parti.

J’ai ma rente viagère de député. Tout cela me permet de vivre aujourd’hui et de faire vivre ma famille. Si j’étais dans l’opposition et que je mourais comme un cafard, on n’allait pas dire que Sah est mort de pauvreté mais on allait parler de martyre. Non je ne veux mourir en Martyr pour quelqu’un.》

