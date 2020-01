Côte d’Ivoire/Présidentielle 2020: « Ouattara pour qui j’ai tout donné, me fait payer aujourd’hui », Soro Guillaume

{{ J’avais à peine 30 ans quand j’ai décidé de défendre le président Ouattara que je crois victime d’une injustice.

Alors qu’il était sous un mandat d’arrêt international et privé de tous ses droits politiques, j’ai sacrifié ma jeunesse pour l’établir dans ses droits au risque de ma vie: moi et mes camarades de lutte.

Aujourd’hui, pour qui j’ai tout donné, me fait payer la même injustice. Que les hommes sont ce qu’ils sont, ils changent comme caméléon mais l’histoire demeure. Heureusement que le peuple n’est pas dupe et sera reconnaissant.

”Je suis candidat à la présidentielle de 2020 et grâce à Dieu et au peuple, je vais gagner cette élection”}}.

