Côte d’Ivoire/ Présidentielle de 2020 : “Je serai le Président de l’équité ” (K KB)

Kouadio Konan Bertin, candidat indépendant à l’élection présidentielle du 31 octobre a été investi dimanche 3 septembre 2020 au Palais de la Culture de Treichville.

Dans son discours solennel, Kouadio Konan Bertin s’est engagé pour la paix en Côte d’Ivoire et a promis d’être le Président de l’équité.

« Je m’engage solennellement devant le peuple ivoirien à servir sans faiblesse l’objectif suprême de la paix. Cela impose le respect de toutes les idées, de toutes les différences, de tous les courants de pensée. Cela impose que le pouvoir cesse d’être concentré dans les mains uniques d’un parti, ou d’un groupe ethnique. Je m’engage solennellement devant chacune et chacun d’entre vous à lutter sans relâche pour la justice sociale. La croissance est indispensable mais elle doit être justement répartie. Aujourd’hui tous les fruits vont dans les poches de certains en complicité avec de grandes sociétés multinationales qui pillent nos ressources. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres demeurent effroyablement pauvres. Je serai le Président de l’équité », a-t-il déclaré.

Sapel MONE

