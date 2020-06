Côte d’Ivoire/ Présidentielle de 2020 : Joël N’Guessan attaque gravement la candidature de Bédié

La candidature de Bédié pour les élections d’octobre 2020 suscite assez de réactions dans le camp adverse. Joël N’Guessan qualifie le choix du PDCI-RDA de “logique de démagogie politique”. Le membre actif du RHDP, s’est livré aux réseaux sociaux ce dimanche 21 juin 2020. AbidjanTV.Net vous rapporte fidèlement les Propos de ce dernier:

La prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire, c’est pour dans moins de 150 jours. Les candidats affutent leurs armes avec des stratégies diverses et variées. Au niveau du RHDP, le Conseil Politique a entériné le choix du Premier Ministre Amadou GON COULIBALY comme candidat à cette élection.

Le Président Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, a annoncé qu’il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle d’octobre 2020. Son souhait est de voir une nouvelle génération de jeunes cadres ivoiriens honnêtes et compétents se mettre au service de leur pays à un plus haut niveau. L’annonçant, il n’a fait que confirmer et respecter sa parole.

Oui ! le Président Alassane OUATTARA n’a cessé de nous dire en public et en privé qu’il ne souhaitait pas faire un troisième mandat.

Toujours concernant la prochaine élection présidentielle, des candidats ont déjà annoncé leurs désirs de briguer la magistrature suprême de notre pays. Le Front Populaire Ivoirien (FPI) officiel et légitime (selon les textes et lois en vigueur en Côte d’Ivoire), ne cache pas son souhait de voir son Président Affi N’GUESSAN se positionner comme candidat pour l’élection présidentielle du 31 octobre prochain.

Le FPI non officiel de ceux qui ont une éternelle nostalgie et indéfectible affection pour l’ancien Président ivoirien, Monsieur Laurent GBAGBO, qui est loin d’avoir fini ses problèmes avec la justice internationale (Cour Pénale Internationale : CPI) et la justice de son pays la Côte d’Ivoire, rêvent de le voir débarquer en héros sur les bords de la lagune Ebrié pour prendre part comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Oui tous les rêves sont permis. Et comme le dirait l’autre Dieu est Dieu et avec Lui tous les miracles sont possibles.

Après le RHDP et les deux tendances fortes du FPI, le PDCI, tendance Henri KONAN BEDIE, s’achemine inexorablement vers le choix du natif de Daoukro pour défendre les couleurs de leur parti à la prochaine élection présidentielle. C’est le droit de chaque ivoirien d’avoir l’ambition de gouverner notre pays. Il suffit tout simplement d’aimer la Côte d’Ivoire et de comprendre que les pères fondateurs ont décidé que c’est le pays de l’espérance et de l’hospitalité.

Concernant la candidature de Monsieur Henri KONAN BEDIE, il n’y a pas grand-chose à dire, que c’est son droit. C’est aussi le droit de ses suiveurs, comme il l’aime à les appeler, de le proposer comme candidat. Le seul hic, ce sont les arguments qu’il a développés ce week-end pour exprimer sa prétention à être candidat.

Le natif de Daoukro, justifiant son désir de briguer la magistrature suprême de notre pays, dit ceci en substance :

Quelques morceaux choisis de sa déclaration.

« J’ai commis l’erreur d’entrainer mon parti dans une alliance où la parole donnée n’a pas été respectée. ……. C’est vrai que je suis âgé, mais j’ai encore la force d’aller au combat. Laissez-moi réparez mon erreur en ramenant le PDCI au pouvoir »

Voici, un Monsieur qui avoue qu’il a commis une erreur parce qu’il a contracté une alliance politique sur la base d’une promesse à lui faite qu’il n’ose pas dire. C’est vraiment désolant. On ne cherche pas à redevenir Président de la République parce qu’on a contracté une alliance politique qui n’a pas marché. On cherche à être président de son pays parce qu’on a quelque chose de nouveau et un programme pour le bien-être de ses concitoyens.

Plus grave, il affirme qu’il a encore la force d’aller au combat, lui qui a dépassé les 85 ans. Nous lui souhaitons du courage physique et lui disons que la compétition politique, c’est avant tout une confrontation des idées et non un combat. Parce que, si c’était un combat sur un ring, il a très peu de chances pour démarrer le premier round.

« … je suis le plus fédérateur au sein du parti, surtout en milieu rural, … et je vais ramener le pouvoir à la maison. »

En d’autre termes, Monsieur Bédié se propose candidat par ce qu’il compte sur le milieu rural. Merci de nous dire que le milieu urbain ne fait pas partie de votre schéma politique une fois parvenue au pouvoir. Les citadins l’auront compris. Une fois de plus Monsieur Bédié est dans la ségrégation entre les ivoiriens. Il veut en comptant sur les électeurs ruraux ramener le pouvoir à la maison, c’est-à-dire chez lui à Daoukro.

En effet, l’on se souvient que quand il a succédé à notre Grand et Illustre Président Félix Houphouët-BOIGNY, c’est seulement Daoukro qui était son centre d’intérêt. Tous les projets étaient pour Daoukro et ses environs. Son souhait de déhouphouëtiser l’a amené à laisser Yamoussoukro, la ville de Nanan Boigny tombée dans la ruine. Même la maison du PDCI-RDA à Yamoussoukro a été abandonnée par Bédié et ses suiveurs. Les rats, les agoutis et serpents en ont fait leur refuge. Et pourtant Monsieur Henri KONAN BEDIE a dirigé le pays de Félix Houphouët BOIGNY pendant plus de 6 ans. Il a même joui des privilèges du pouvoir du Président Alassane OUATTARA ; un pont, le pont HKB porte son nom. Lui qui n’a jamais construit un seul monument à la gloire de ceux qui ont créé et nourri la Côte d’Ivoire moderne de leurs luttes.

Nous espérons que les jeunes cadres du PDCI-RDA dont il cite les noms pour s’attirer leurs sympathies ne sont pas dupes. Ils savent tous que Monsieur Henri KONAN BEDIE est dans une logique de démagogie politique. Pour lui le pouvoir est un jeu de Ping-Pong. Hier, c’était toi. Aujourd’hui, c’est mon tour. Il fait fi de ce qu’est la démocratie. Il oublie que personne n’a trace de ce qu’il a réalisé dans ce pays. Tous ses projets n’ont été que des rêves. Comme le dirait feu, le Doyen Jean KONAN BANNY, « On ne confie pas une deuxième fois le canari de Bangui à celui qui en a cassé un premier. » Monsieur BEDIE a cassé le canari de Félix Houphouët BOIGNY par sa politique étriquée de l’ivoirité. Il gagnerait à laisser la place à une génération plus jeune que lui comme son jeune frère Alassane OUATTARA a décidé de le faire au niveau du RHDP.

Ceci étant dit, nous sommes heureux qu’il ait fait le choix de liquider politiquement les jeunes méritants de son parti. Cela nous rassure quant au fait qu’on n’aura pas d’adversaire digne de ce nom. Le RDHP est plus que jamais convaincu de remporter l’élection présidentielle future, au premier tour.

Le Ministre Joël N’GUESSAN

Membre du Conseil Politique du RHDP

Pour rappel, l’ex-président ivoirien Henri Konan Bédié, 86 ans, a annoncé le samedi 20 juin qu’il serait candidat à l’investiture de son parti pour l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 à Abidjan. Ce fût lors d’une cérémonie du PDCI l’exhortant officiellement à se présenter lors de la convention d’investiture du candidat pour le parti en fin juillet 2020.

Sapel MONE

