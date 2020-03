Côte d’Ivoire/ Présidentielle de 2020 : le banquier Tidjane Thiam signale sa candidature

Dans un message signé de lui et publié sur les réseaux sociaux par l’un de ses proches, le banquier ivoirien Tidjane Thiam, ex-Directeur général du Crédit Suisse (de juillet 2015 à février 2020), annoncé comme probable candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 🇨🇮, promet de se prononcer bientôt sur le sujet.

« (…) Je m’exprimerai le moment venu sur les échéances importantes auxquelles notre pays fera face cette année. D’ici là, restons unis dans la paix et le dialogue », dit le banquier franco-ivoirien, dans son message.

Il a par ailleurs salué ceux qui ne cessent de lui faire les yeux doux depuis Abidjan. « Chers amis, je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous, pour le soutien et l’affection que vous m’exprimez. Cela me touche profondément. Je suis de près l’évolution de la situation dans notre pays, comme je n’ai jamais cessé de le faire. Ceux d’entre vous qui me connaissent, savent que je suis un homme de peu de mots », a-t-il fait savoir.

