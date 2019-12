Côte d’Ivoire/ Présidentielle de 2020 : le Pdci met en mobilise ses partisans à une précampagne réussit

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) a tenu la 12ème réunion de son bureau politique ce jeudi 19 décembre 2019 , à son siège à Cocody. Ci-dessous la déclaration d’orientation de son président Henri Konan Bédié qui demande à ses militants de ne plus revenir les promesses non tenues du pouvoir RHDP.

Bien avant d’entamer notre session de ce jour, je vous prie d’observer une minute de silence pour honorer la mémoire des vaillants militants et personnalités de notre parti rappelés à Dieu ces derniers temps. Les plus illustres sont Rabet Kanon, El Hadj Doukoure Moustapha Vice-président du PDCI-RDA et DIBY Koffi Charles, Vice-président du PDCI-RDA et président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC).

Que les engagements et la détermination, dont ils ont su faire preuve, même dans les moments les plus difficiles, au service de notre Parti, nous rappellent, sans relâche, l’obligation qui s’impose à nous de reconquérir, vaille que vaille, le pouvoir d’Etat en Octobre de l’année prochaine. Revenant aux conclusions de notre précédente réunion, nous avons adopté la convocation de la présente session pour examiner les modalités de l’organisation de la tenue de la convention de désignation du candidat du PDCI-RDA, à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Sur cette question, nous avons donné mandat au Secrétaire Exécutif, Chef du Secrétariat Exécutif du parti, désigné, à l’unanimité par le bureau politique, Coordonnateur de l’organisation de cette convention, de nous proposer, pour examen et adoption, à la présente session:

1-la date de la tenue de la convention d’investiture du candidat de notre parti.

2-le lieu de la tenue de ladite convention;

3-le thème de cette convention;

4-les différentes commissions qui seront chargées de l’organisation pratique de cette convention. La parole lui sera donnée pour nous soumettre, pour examen et adoption, les conclusions des résultats de ces travaux.

Par ailleurs, nous avons, également, adopté la mise en œuvre d’un ensemble de diligences retracé dans le rapport de présentation du Secrétaire Exécutif du parti.

Au regard de la présentation que vient de faire le Secrétaire Exécutif du parti, je note, avec satisfaction, que celles-ci ont été, pour certaines totalement exécutées et pour d’autres en cours d’exécution sur le terrain.

Au titre de l’ensemble de ces activités , j’attache, particulièrement, du prix à la poursuite et à la finalisation de deux activités à savoir:

1-la sélection, dans les prochains jours, du cabinet de communication de notoriété internationale qui sera chargé de conduire, avec la direction de la communication de notre Parti, le plan et la stratégie de communication du parti, avant et pendant l’élection présidentielle. Je vous informe que depuis hier, le parti s’est doté officiellement d’une radio et d’une télévision web qui sont des supports essentiels pour véhiculer les messages du parti.

Je remercie les bonnes volontés qui ont œuvré efficacement à leur réalisation. Ils méritent notre reconnaissance qui sera matérialisée prochainement par des décorations dans l’ordre du bélier. Membres du bureau politique, le plan de communication et la stratégie qui sous-tend les installations, constituent un des atouts de notre victoire à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

2-la poursuite et la finalisation, au cours des semaines à venir, du projet de société et du programme de gouvernement 2020-2025. Il s’agit d’un programme de politique publique conçu sur la base d’hypothèses et d’indicateurs macroéconomiques et micro-économique réalistes.

Pour financer ce programme! Je rappelle que la Côte dispose d’un potentiel fiscal profond à même de faciliter la mobilisation optimale de recettes intérieures découlant de son appareil de production et de création de richesses.

Nous devons nous engager à mettre fin à l’endettement massif de la Côte d’Ivoire et à procéder à une réduction du stock de cette dette qui a franchi le seuil intolérable de 12 000 milliards de francs CFA à fin juin 2019, pour un produit intérieur brut d’environ 23 000 milliards de francs CFA.

Pour cet ambitieux programme de politique publique quinquennale 2020-2025, nous devons nous engager, entre autres, à renouer sur cette période avec une croissance économique soutenue, durable et inclusive, avec comme impact significatif sur:

•la réduction du taux de pauvreté en milieu urbain et rural pour le ramener à moins de 20% à l’horizon 2025, contre un taux de 46,7% à ce jour;

•la réduction du taux de chômage pour le ramener à moins de 25%, contre un niveau actuel situé entre 70 et 90% de la population active, (selon les dernières statistiques de la Banque Africaine de Développement ( BAD);

•l’amélioration des conditions et des modalités de l’autonomisation des femmes en milieu rural et urbain, à travers la création des activités génératrices de revenus, telles que nous l’avions fait de 1994 à 1999. La réalisation et la finalisation attendue de ces deux activités majeures par notre personnel politique dévolu à ces tâches est à saluer.

Cependant, ces deux activités ne peuvent concourir, efficacement à notre victoire à l’élection présidentielle, que si nous œuvrons, collectivement, à la bonne conduite des opérations d’identification et de recensement des nouveaux majeurs à inscrire sur la liste électorale.

Cette importante tâche incombe aux délégués, aux personnels politiques et aux cadres de toutes les délégations départementales, communales et générales du parti. J’invite, tous les Vice-Présidents du parti et tous les cadres à s’impliquer efficacement, au niveau local dans la réalisation effective de cette tâche.

C’est vous dire que, tous autant que nous sommes, nous devons nous investir physiquement, matériellement et financièrement pour le succès attendu de cette opération de haute portée.

Vous le savez, cette tâche est précédée de l’acquisition de trois pièces administratives essentielles; à savoir :

–l’extrait de naissance ou le jugement supplétif pour ces nouveaux majeurs,

-le certificat de nationalité de ceux-ci;

-la carte nationale d’identité à établir par ces nouveaux majeurs qui donne droit à l’inscription sur la liste électorale.

En conséquence,

•Vu l’extrême pauvreté de nos populations, dans les zones rurales et même urbaines, incapables pour la majorité d’entre elles de faciliter l’acquisition de la carte nationale d’identité aux nouveaux majeurs.

« Presque toutes les promesses faites, depuis 2010, ont été décalées en 2015, puis en 2020, sans jamais les réaliser être réalisées ».

•vu, également, le nombre important de ces nouveaux majeurs, environ six millions de personnes; nombre presqu’identique à ceux inscrits, à ce jour, sur l’ancienne liste électorale,

• Il nous revient d’agir promptement à ce que ces nouveaux majeurs, militants et sympathisants de notre parti, soient effectivement inscrits sur la liste électorale définitive.

Je voudrais, également, porter à votre connaissance que notre victoire à l’élection présidentielle d’octobre 2020 tire sa source de l’esprit et de la lettre du manifeste adopté le 28 novembre 2019 par les partis membres de la plateforme de la CDRP.

A travers ce manifeste, nous avons lancé un appel solennel et patriotique aux forces vives de la nation ivoirienne pour qu’elles nous rejoignent pour préserver, comme je l’indiquais, notre pays du chaos et lui rendre l’assurance d’un avenir radieux.

Chers Compagnons, comment le peuple ivoirien peut-il répondre à cet appel si nous ne nous engageons pas dans l’action politique sur le terrain en venant en soutien financièrement aux populations démunies qui ne peuvent exprimer leur droit de vote que si elles sont inscrites sur la liste électorale?

L’autocratique du RHDP

Nous ne devons plus tergiverser car, dans 15 jours, soit le 1er janvier 2020, nous entrons dans l’année électorale donc dans la pré-campagne. Le retour du PDCI-RDA au pouvoir d’Etat, tel que nous l’avions répété à chacune de nos grandes rencontres se confirme chaque jour.

En effet, le régime autocratique du parti unifié RHDP, qui a démantelé tous les ressorts de l’unité nationale et de la cohésion sociale, n’a plus rien à proposer au peuple souverain de Côte d’Ivoire. Oui! C’est vrai ; presque toutes les promesses faites, depuis 2010, ont été décalées en 2015, puis en 2020, sans jamais les réaliser.

L’émergence de la Côte d’Ivoire promise en 2020, est désormais censurée dans tous les discours des officiels du pouvoir RHDP unifié, sans explication comme si ce noble objectif ne figurait pas en bonne place dans les différents programmes nationaux de développement de 2012-2015 et 2016-2020, qu’ils ont adopté.

Chers Compagnons, allons désormais à l’essentiel et ne revenons plus sur ces promesses non tenues du pouvoir RHDP unifié qui demeurent vives dans la conscience collective, malgré les annonces erronées de la construction de huit nouvelles universités en Côte d’Ivoire, depuis 2012.

Chers Compagnons, c’est avec amertume et regret que je note, avec vous, que le pouvoir RHDP, plutôt que de faire son mea-culpa en reconnaissant publiquement son échec au plan de la gouvernance politique, démocratique, économique et social, s’engage, à nouveau, à confisquer le pouvoir d’Etat en octobre prochain, par le biais :

-d’une commission électorale non indépendante et non consensuelle, inféodée au Conseil Constitutionnel;

-d’une restriction des libertés publiques, individuelles et collectives, à travers l’interdiction faite au PDCI-RDA, au FPI et à leurs coalitions politiques respectives de tenir le meeting du 21 Décembre 2019 à la place Ficgayo;

-de l’installation des commissions électorales locales à l’exclusion des partis politiques de l’opposition significative que sont le PDCI-RDA, le FPI et les partis politiques, respectivement, membres de leurs coalitions;

-du démarrage des opérations pilotes de production des cartes nationales d’identité dans des zones sous contrôle des maires issus du parti unifié RHDP.

« Chers Compagnons (Henri Bédié), allons désormais à l’essentiel et ne revenons plus sur ces promesses non tenues du pouvoir RHDP unifié qui demeurent vives dans la conscience collective ».

