Côte d’Ivoire/ Présidentielle de 2020 : l’ONU appelle au calme

Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général – sur la Côte d’Ivoire

Le Secrétaire général suit de près l’évolution de la situation en Côte d’Ivoire à l’approche de l’élection présidentielle prévue pour le 31 octobre.

Le Secrétaire général est préoccupé par les événements violents signalés ces derniers jours dans le pays et qui ont entrainé la mort de plusieurs personnes à Daoukro, Bonoua et Gagnoa. Il présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le Secrétaire général appelle toutes les parties prenantes à résoudre leurs différends par le dialogue et à créer un environnement propice à une élection pacifique, inclusive et crédible. Il renouvelle le soutien continu des Nations Unies au Gouvernement et au peuple de la Côte d’Ivoire.

Stéphane Dujarric, Porte-parole du Secrétaire général

