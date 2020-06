Côte d’Ivoire / Présidentielle de 2020 : “nous ferons bloc derrière notre président, le Président Aimé Henri Konan BÉDIÉ”(Auguinard SEA)

Les réactions se multiplient suite à l’annonce de la candidature d’Aimé Henri Konan BÉDIÉ à la Présidentielle d’octobre 2020 en Côte d’Ivoire. Auguinard SEA, Membre du Bureau Politique du PDCI RDA, dit soutenir cette candidature et dévoile l’objectif à atteindre.

“A tous ceux dont la problématique se résume à avoir un jeune président, j’ai une bonne nouvelle pour vous .Vous aurez du choix(MK, Mabri, GON, Niamien Konan , GKS, CBG) ;Ou bien vous voulez un jeune de plus?

Pour notre part nous sommes résolument décidés à mettre fin à l’état voyou qui s’est installé dans cette Côte d’Ivoire que nous aimons.

C’est pourquoi, jeunes cadres engagés en politique pas pour se réaliser socialement ,mais pour changer notre pays,nous ferons bloc derrière notre président, le Président Aimé Henri Konan BÉDIÉ. Nous irons chercher ce pouvoir pour mettre fin à la souffrance des ivoiriens.

A ceux par contre qui ont des enjeux beaucoup plus sérieux que le nombre de bougies du candidat, le PDCI RDA vous invite à rester à l’écoute des solutions innovantes qu’il proposera pour changer la vie des ivoiriens et mettre fin à nos grands maux qui précipitent notre jeunesse au fond de la Méditerranée malgré le mirage de croissance de l’économiste :

-La lutte contre la corruption

-Le chômage des jeunes

-La citoyenneté et l’immigration

-Le foncier et la propriété

-La modernisation de l’administration et de l’état civile

-La délinquance de la route

-L’état de droit

-L’éducation

-La santé.” A- t-il déclaré hier samedi 20 juin 2020, sur les réseaux sociaux.



Pour rappel, Auguinard SEA, est un citoyen engagé pour un politique au service des populations. Membre du Bureau Politique du PDCI RDR , section France.

Sapel MONE

