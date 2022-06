Côte d’Ivoire: prévoyance sociale des fonctionnaires et agents de l’Etat, l’IPS-CGRAE procède au lancement opérationnel du nouveau régime dénommé “la complémentaire”

L’Institution de Prévoyance sociale de la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat (IPS-CGRAE) œuvre, au quotidien, à l’amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l’Etat à la retraite. Pour ce faire, dans la perspective d’assurer un passage à la retraite avec sérénité, l’IPS-CGRAE a mis en place la retraite complémentaire par capitalisation dénommée « La Complémentaire ».

Ce régime opérationnel depuis le 2 novembre 2021 a été élaboré au terme d’un processus de dialogue social avec l’ensemble des représentants syndicaux de la Fonction publique. Destiné aux fonctionnaires et agents de l’Etat en activité, La Complémentaire vient compléter le régime actuel de retraite, notamment la retraite de base par répartition. C’est la coexistence des deux régimes qui assure désormais à l’adhérent un niveau de vie plus confortable à la retraite.

Le taux de cotisation obligatoire est de 5% du salaire de base prélevé directement à la source. L’adhérent a également la possibilité de bonifier son épargne. Il peut le faire par les Contributions additionnelles où un montant est prélevé sur une période indiquée par ses soins. Le montant est prélevé par l’organisme employeur et versé aux partenaires financiers désignés par l’IPS-CGRAE. L’adhérent peut également le faire par les Versements libres où un montant est versé occasionnellement selon sa convenance. Ici, les versements sont directement effectués par l’adhérent auprès de l’IPS-CGRAE ou auprès du partenaire financier désigné par l’IPS-CGRAE.

Le montant minimum requis est de 5 000 FCFA par mois pour les contributions additionnelles et de 25 000 FCFA pour les versements libres. Un compte au nom de l’adhérent est ouvert dans les livres de l’IPS-CGRAE et alimenté par ses cotisations et versements.

Ce nouveau produit offre de nombreux avantages à l’adhérent. Notamment une épargne simple, flexible, rémunérée, transparente et sécurisée en vue d’une retraite plus confortable.

Dès la souscription de l’adhérent à la retraite complémentaire, l’IPS-CGRAE s’occupe de tout. Un prélèvement mensuel est effectué à la source conformément au montant de cotisation dû.

La retraite complémentaire assure à l’adhérent une rémunération à hauteur de 3,5% l’an et le versement d’une quote-part sur les revenus de placement, le cas échéant. Ce qui lui permettra de maintenir sa qualité de vie, ainsi que celle de sa famille, pendant sa retraite.

A chaque fin d’exercice, l’IPS-CGRAE met à la disposition de l’adhérent un relevé récapitulatif de situation mentionnant les cotisations versées, les droits attribués et le solde.

La Complémentaire permet également à l’adhérent de bonifier sa pension afin que son niveau de vie à la retraite soit le plus proche possible de celui qu’il avait lorsqu’il était en activité.

Pour ce qui est des modalités d’adhésion, elles sont soit systématiques pour tout fonctionnaire ou agent de l’État recruté après la date exécutoire du décret portant création du régime, c’est-à-dire après le 10 août 2020, soit volontaires pour tout fonctionnaire ou agent de l’État déjà en activité à la date du 10 août 2020.

En termes de prestations, la Complémentaire offre à l’adhérent une rente viagère (avec la possibilité d’avoir un capital de 20%), un capital unique lorsque le droit à pension n’est pas acquis et une réversion en capital unique aux ayants droit en cas de décès.

