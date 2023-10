Côte d’Ivoire : prorogation de l’inscription en ligne dans les écoles

Selon une note du ministère ivoirien de l’Education nationale et de l’alphabétisation, les inscriptions en ligne sont prorogées dans les établissements publics et privés sur la période du 1er au 09 octobre 2023 inclus.

« Passé ce délai, aucune inscription ne sera possible », avertit le ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation. L’inscription en ligne est « obligatoire » et s’élève à 6.000 Fcfa pour les élèves du public et 3.000 Fcfa pour ceux du privé.

La rentrée scolaire 2023-2024 a été lancée officiellement le 11 septembre 2023 sur l’ensemble du territoire ivoirien. Les inscriptions en ligne des élèves dans l’enseignement général ont débuté le dimanche 27 août 2023 pour prendre fin le dimanche 24 septembre 2023.

L’inscription en ligne constitue l’étape préalable à toute inscription physique, mentionne le ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation.