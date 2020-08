Côte d’Ivoire : “Quand Gbagbo était au pouvoir, avoir un passeport était un parcours du combattant ” (Major Doumbia)

Le Professeur Major Doumbia ( RHDP) a réagi cet après midi suite à la volonté des partisans de l’ex président Ivoirien Laurent Gbagbo, de déposer les dossiers de sa candidature au siège de la CEI demain lundi 31 août 2020.

Dans une épître sur les réseaux sociaux, publié ce dimanche, il donne l’impression de vouloir réveiller les vieux démons enterrés. Selon lui, c’est une leçon de démocratie au FPI.

“Dans le combat politique, tous les coups ne sont pas permis : on ne fait pas subir de représailles aux parents d’un individu pour les prises de position politique de ce dernier. Ses parents n’ont rien à avoir avec son engagement politique.

On ne refuse pas à quelqu’un un droit garanti par la constitution et les lois du pays, en abusant de son pouvoir, parce qu’on dirige le pays et qu’on est l’homme fort du moment.

Les partisans de Gbagbo avec l’accord de ce dernier, ont assassiné le Dr Dakoury Tabley, pour faire payer à ce dernier les prises de position politique de Louis Dakoury Tabley. Ils ont traîné le corps de Dakoury et refusé qu’il soit enterré dans son propre village.”

Le gestion du pouvoire de Gbagbo

“Quand Gbagbo était au pouvoir, la mère du président Ouattara a été déterrée de sa tombe et son corps profané et traîné dans la rue à williamsville, pour faire payer à celle-ci les prises de position de son fils.

Pour les prises de position de Chirac, Jean Hélène a été tué d’une balle dans la tête à Abidjan. Son assassin a été célébré à Abidjan et présenté comme un héros par les journaux et partisans du FPI.

Quand Gbagbo était au pouvoir, avoir un passeport était un parcours du combattant, on a refusé le passeport à certains nationaux, sur la simple base de leur patronyme: aujourd’hui ça leur fait mal que Gbagbo se retrouve sans papier, mais on pourrait dire que c’est cette humiliation et refus d’accès à leurs droits, qu’il a fait subir à certains ivoiriens quand il était au pouvoir.

Voici des gens qui interdisaient les marches et manifestations quand ils étaient au pouvoir : pour de simples marches Gbagbo faisait assassiner des ivoiriens, lors de répressions qui se poursuivaient jusque dans les quartiers, pour assassiner des citoyens. On se souvient encore des manifestants qui réclamaient l’inscription de leurs noms sur la liste électoral qui ont été tués à Divo et dans de nombreuses villes. On se souvient de la marche d’avril 2004 avec un bilan de plus 200 morts en une journée et plus de 500 morts en trois jours.

Quand de pareils individus qui ont fait autant de mal à certains de leurs compatriotes, réclament aujourd’hui l’inscription de leurs noms sur la liste électorale, mon regard d’observateur, me fait dire que l’humain paye parfois de son vivant le mal qu’il a fait à autrui.

Odette LOROUGNON dont la bouche au quotidien dégouline de haine, a oublié subitement que GBAGBO interdisait les marches et qu’il tuait des ivoiriens, juste parce que ces derniers voulaient jouir d’un droit constitutionnel,” a-t-il déclaré .

Major Doumbia et sa leçon de démocratie

Je ne demande pas que ceux qui sont au pouvoir aujourd’hui reproduisent ou qu’ils fassent payer à ces personnes les crimes et le mal qu’ils ont fait à d’autres ivoiriens, je rappelle ces choses pour dire à nos amis du FPI qu’ils devraient faire profil bas, car en matière de démocratie et de respect de droit de l’homme , ils sont très loin d’être des exemples à suivre,” a-t-il conclu .

Sapel MONE

