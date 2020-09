Côte d’Ivoire: « Quand le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt », a ainsi lancé Bédié à Ouattara

Faisant acte d’investiture, ce samedi à Yamoussoukro, le candidat du PDCI, Henri Konan Bédié, a présenté son projet de société et en a profité pour lancer un pique dans le jardin du président sortant, Alassane Ouattara.

Alors que le conseil constitutionnel n’a pas encore approuvé les dossiers des différents acteurs politiques ayant fait acte de candidature, la guerre des mots est d’ores et déjà ouverte. Ce samedi, lors de son investiture à Yamoussoukro, l’ancien président de la Côte d’Ivoire et candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain, Henri Konan Bédié, s’en est pris au candidat du RHDP, Alassane Ouattara.

Et c’est par un proverbe africain que le chef de file du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié (86 ans), a fait un tacle à son concurrent, Alassane Ouattara. « Quand le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt », a ainsi lancé Bédié à Ouattara. Au sens littéraire du proverbe, on retient que « l’idiot ne comprend pas le vrai sens des choses, il n’en voit que la surface ». Très applaudi par un public acquis à sa cause, l’octogénaire ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Il a également peint en noir, les performances du gouvernement actuel de Côte d’Ivoire.

« Le RHDP n’a ni vision, ni objectif à long terme »

Pour Henri Konan Bédié, le parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), n’a ni vision, ni objectif à long terme. « L’émergence couramment évoquée par le RHD n’a jamais été une réalité et la misère ne fait que s’accroître avec un taux de pauvreté élevé à 47% », ajoute Bédié, qui estime que le gouvernement en place n’a jamais eu la volonté de redistribuer les recettes du pays comme cela se doit, pour le bonheur de la Côte d’Ivoire.

Il a, pour finir, déclaré que « quand les sages montrent la voie de la paix, l’idiot se contente de la violation de la constitution pour un troisième mandat ». Sur ce coup, le fils de Daoukro a choisi ne pas être nominatif.

Melv Sage

