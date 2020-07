Côte d’Ivoire : “Que Dieu ait pitié de nous, pauvres pêcheurs, et qu’il accorde aussi sa pitié à nos offenseurs !” ( Guillaume Soro )

Guillaume Kigbafori Soro exhorte ses frères Musulmans à éviter de trahir Dieu !

“Musulmans, Musulmanes,

Chers Frères et Sœurs,

Chers Amis de l’Islam,

En ce vendredi saint du 10 juillet 2020, mes pensées se tournent vers tous ceux des nôtres qui souffrent des affres de la trahison, qui souffrent du mépris de ceux en qui ils placèrent leur confiance. La sourate Al-Anfal (le butin), en son 71ème verset, est riche de sagesse :

« Et s’ils veulent te trahir…, c’est qu’ils ont déjà trahi Allah [par mécréance] ; mais IL a donné prise sur eux (le jour de Badr). Et Allah est Omniscient et Sage »

Tout est dit dans ce verset. Les humains qui trahissent la confiance de leurs semblables, qui traumatisent des innocents, qui spolient les orphelins, les pauvres, les veuves, les étrangers, bref qui torturent les personnes vulnérables, sont d’abord des traîtres envers Dieu. Terrible affaire.

Que les opprimés du monde entier trouvent consolation dans cette sainte écriture ! Dieu a déjà été trahi par ceux qui trahissent les innocents. Or, la prise de Dieu sur les traîtres relève d’une justice infiniment supérieure à toutes les cours de justice humaines. Une justice implacable que nous devons tous craindre plus que toute autre chose ! Car nul ne peut bénéficier de sa trahison envers Dieu. Et cette justice divine se manifeste au grand jour, par des signes évidents, que les humbles cherchants et les sachants peuvent aisément apercevoir.

Oui, évitons de trahir Dieu ! Evitons de trahir nos semblables ! Soyons autant que possible, des hommes et des femmes véritables, vrais en toutes circonstances ! Afin que le jour de Badr soit en notre faveur.

Que Dieu ait pitié de nous, pauvres pêcheurs, et qu’il accorde aussi sa pitié à nos offenseurs !

Bon vendredi de prières et de purifications, chers Frères et Sœurs !

Votre, très fraternellement toujours,

Guillaume Kigbafori Soro”

Sapel MONE

