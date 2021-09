Côte d’Ivoire : Quelques réalisations du président Henri Konan Bédié en 6 ans de pouvoir(seulement)

I- INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES :

1) DABOU – SAN PEDRO [1996] long de 352 km

2) BONDOUKOU – BOUNA [1997] long de 176 km avec le bitumage de la ville de BOUNA

3) KORHOGO – BOUNDIALI [1998] environ 100 km

4) KATIOLA – DABAKALA [1997] long de 86 km avec le bitumage de la ville de DABAKALA

5) KANAWOLO – KORHOGO [1998] environ 100 km

6) BONDOUKOU-M’BATTO [1995] 40 km

7) KOTOBI – BONANHOUIN [1999] long de 43 km

AGBOVILLE l’autoroute du nord (BODO), AGBOVILLE – GRAND MORIÉ, AKOUPÉ – AFFERI… sans oublier la réhabilitation des voiries dégradées…

II- INFRASTRUCTURES HYDROÉLECTRIQUES :

1) Les Centrales Thermiques AZITO 1 et 2,

2) CYPRELLE 1 et 2

qui ont rendu la Côte d’Ivoire autosuffisante en énergie avec exportation d’énergie dans certains pays comme le Bénin, Burkina Faso

III- AUTRES INFRASTRUCTURES :

1) Le PALAIS DE LA CULTURE en 1996;

2) L’extension du Port d’Abidjan avec la construction des portiques 1 et 2;

3) L’extension de l’Aéroport Félix Houphouet Boigny;

4) La construction du marché de gros de Bouaké et le Forum d’Adjamé;

5) La construction de la plus grande Cité Policière de la sous région (la Cité BAE inachevée à cause du Coup d’État);

6) Université ABOBO – ADJAMÉ, Université de BOUAKÉ, Université de KORHOGO et Université de DALOA;

7) L’ouverture de la Côtière

Le Palais de Justice de Yopougon

9) La construction de l’Usine d’engrenage à M’bengue;

10) La subvention de la SICOSA à KORHOGO;

11) La mise en place du Projet BAD qui avait pour mission le développement de l’Ouest (Activités Agricoles et autres);

12) Électricité pour tous les villages de plus de 500 habitants dénommé la toile d’araignée;

13) Le Lycée Jeunes Filles de Yopougon

14) Les Quartiers Biabou 1 et 2

15) Les Centres Communautaires FSUCOM et AFOSUC

16) Création des Chaines AGRIPAC

17) Usine MICAO à Yopougon

18) La vulgarisation du BTS en Côte d’Ivoire

19) La création du SARA

20) L’École de Pêche de GRAND-LAHOU

LISTE NON EXHAUSTIVE

KO BÉDIÉ N’A RIEN FAIT , TOI TU ES NOUVEAU EN CÔTE D’IVOIRE OUBIEN ?

Comments

comments