Côte d’Ivoire : Qui a osé cambrioler le bureau de Vincent Toh Bi ?

Alors que Vincent Toh Bi Irié se trouve en mission en RDC (République démocratique du Congo) pour le compte des Nations unies, le siège de son ONG Aube Nouvelle sis à Abidjan Cocody a été cambriolé dans la nuit du mercredi 14 juin 2023. Les cambrioleurs ont emporté l’ordinateur de bureau de l’ancien préfet d’Abidjan.

Côte d’Ivoire : L’ordinateur de Vincent Toh Bi emporté dans un cambriolage

Qui se cache derrière le cambriolage du siège de l’ONG Aube Nouvelle ? Dans la nuit du mercredi 14 juin 2023, des individus non encore identifiés ont fait irruption dans le local avant de repartir avec l’ordinateur de bureau de l’ex-directeur de cabinet de feu Hamed Bakayoko. Les quidams se sont introduits dans le bureau après avoir forcé les grilles protégeant les climatiseurs.

Curieusement, les intrus n’ont rien emporté d’autre. Seraient-ils venus juste pour dérober l’ordinateur appartenant à Vincent Toh Bi Irié ? Dans ce cas, quels fichiers souhaitaient-ils prendre et pourquoi ? Autant de questions que les enquêtes en cours permettront d’élucider.

À son départ de la préfecture de la police en août 2020, Vincent Toh Bi Irié fonde Aube Nouvelle, une organisation qui se donne pour mission d’être un cadre de convergences d’idées et d’initiatives pour une approche nouvelle dans les relations interpersonnelles, intra et intercommunautaires, faite d’amour, de fraternité, de vérité, d’empathie et productrice de bien-être et de bonheur partagés.

M. Toh Bi, préfet hors grade, a occupé de hautes responsabilités dans la société ivoirienne. Il a notamment été directeur de cabinet du défunt ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Hamed Bakayoko.