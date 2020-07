Côte d’Ivoire : qui est en réalité Marcel AMON-TANOH candidat déclaré à l’élection présidentielle du 31 Octobre ?

Né le 25 Novembre 1951, à Abidjan en Côte d´Ivoire, Marcel AMON-TANOH, est un sociologue avec une riche carrière politique. Diplômé en sociologie de l’Université Paris VIII et l’Université Nationale de Côte d’Ivoire, il débute sa carrière professionnelle en tant que Chargé d’Etudes à l´Institut de Recherche, de Sondages Economiques et Commerciaux (lRSEC) à Paris avant de rentrer en Côte d’Ivoire où Il fait un bref passage dans la sphère publique en tant que Secrétaire Général de la Mairie de Cocody avant de se lancer dans le secteur privé.

Successivement Directeur Général de la Société Ivoirienne de Confection et Diffusion à Paris (1983 – 1986) ; Président de African Commodity Trading Company Limited U.K. (ACTC, NEGOCE Café/Cacao/Riz) Londres (1986 – 1992) ; Président Directeur Général de la Société d´Import-Export de Produits Agricoles et de Marchandises (SIEPAM, Achat et Exportation Café / Cacao, 1986 – 1996) ; Administrateur de la Société Agro-Industrielle de Soubré (1989 – 1994) et Directeur Général de E.R.F (Etudes, Recherches de Financements, Commerce de Juin 1996 à juin 1999), Marcel AMON-TANOH, après ce riche parcours, décide de retourner dans l’arène politique et rejoint l’équipe du Président du Rassemblement des Républicains, Docteur Alassane OUATTARA, en 1999, en qualité de Directeur de Cabinet.

Sa carrière de haut fonctionnaire de l’Etat commencera en aout 2002 avec sa nomination au poste de Ministre des Transports. Il occupera successivement par la suite les postes de Ministre du Tourisme (Mars 2003 à Décembre 2005) ; Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat (Décembre 2005 à Février 2010) ; Directeur de Cabinet du Président de la République (Décembre 2010 à Février 2012) ; Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République (Mars 2012 à Novembre 2016). Il assumera les fonctions de Ministre des Affaires Etrangères par Intérim, cumulativement avec ses fonctions de Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République à partir du 25 novembre 2016.

Bâtisseur actif et engagé au service de son pays, Le Ministre Marcel AMON-TANOH a été honoré de plusieurs distinctions et décorations dont : Commandeur de l’Ordre du Mérite Sportif, Commandeur de l’Ordre National, Commandeur de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre de la Pléiade de la Francophonie.

Marié et père de 6 enfants, Marcel AMON-TANOH est depuis le 11 Janvier 2017, le Ministre des Affaires Etrangères de la 3ème République de Côte d’Ivoire.

Sapel MONE

