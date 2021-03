Côte d’Ivoire : qui est réellement Adama TOUNGARA Médiateur de la République

Monsieur Adama TOUNGARA est depuis le 4 avril 2018, le Médiateur de la République de Côte d’Ivoire.

Diplômé de l’Université de Californie du Sud (University of Southern California) en Petroleum Engineering, aux Etats-Unis en 1971, M. Adama TOUNGARA est présenté par les spécialistes des Hydrocarbures comme le père du Pétrole en Côte d’Ivoire.

De retour au pays, après ses études, le Président Félix HOUPHOUET-BOIGNY va faire de lui le premier Directeur des Hydrocarbures de Côte d’Ivoire, ouvrant ainsi une riche carrière professionnelle notamment dans le secteur des hydrocarbures et des mines.

Il va occuper divers postes de responsabilités dans les Institutions de pétrole et des mines tant en Côte d’Ivoire qu’à l’international.

EN CÔTE D’IVOIRE

M. Adama TOUNGARA sera successivement :

• Directeur des hydrocarbures de Côte d’Ivoire de 1971 à 1975 ;

• Président Directeur Général de la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) de 1974 à 1981 ;

• Directeur Général de la Société Nationale d’Opérations Pétrolières Côte d’Ivoire (PETROCI) de 1975-1981;

• Administrateur de SHELL Côte d’Ivoire de 1975 à 1981 ;

• Administrateur de la Société Ivoirienne des Pétroles BP (SIBP) de 1975 à 1982 ;

• Administrateur de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire (BICICI) de 1975 à 1992;

• Président Directeur Général de la Société Multinationale de Bitume (SMB) de 1979-1981 ;

• Président Directeur Général de la Société Ivoirienne des Pétroles (IPETRO) de 1983 à 2012 ;

• Président Directeur Général de la Société Ivoirienne de Pétrole de 1983 à 2012;

• Vice-président de MINPETRO Ltd de 1990 à 1999.

Sa riche carrière va le conduire au Gouvernement au poste de Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie de 2011 à 2013, puis Ministre du Pétrole et de l’Energie de 2011 à janvier 2017 avant de devenir Ministre, Conseiller du Président de la République, jusqu’à sa nomination par le Président de la République, Médiateur de la République, le 4 avril 2018.

AU PLAN INTERNATIONAL:

M. Adama TOUNGARA a assumé d’importantes responsabilités dans le secteur du pétrole.

Membre du Comité national de la Conférence mondiale sur l’énergie, de la Société des Ingénieurs de Pétrole (AIME).

Il est Fondateur et Président de l’Association Africaine des Raffineurs et des Distributeurs de Pétrole (ARDIP) de 1979 à 1985.

Consultant de plusieurs Gouvernements Africains et de Sociétés Pétrolières Internationales, il a participé à plusieurs colloques et séminaires sur le pétrole et l’énergie.

Monsieur Adama TOUNGARA a, à son actif plusieurs publications sur le pétrole et les mines. On peut citer entre autres :

• « Directeur des Hydrocarbures », Document du Gouvernement de Côte d’Ivoire;

• « Toward and Hydrocarbon Policy Formulation », présenté aux Nations Unies lors du séminaire inter-régional sur le raffinage du pétrole dans les pays en voie de développement (New-Delhi);

• « Energy Planning Policy in Côte d’Ivoire », présenté aux Nations Unies à un groupe ad ‘hoc d’experts en planification de l’énergie dans les pays en voie de développement (New-York),

• « Les industries pétrolières nationales en Afrique », cas de la Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) (ESA/ NRET/ ACH/ 12 documents).

Maire de la commune d’Abobo de 2001 à 2018. Il sera élu député de la commune d’Abobo en 2011 et réélu en 2016.

Comme distinctions honorifiques, M. Adama TOUNGARA est

Commandeur de l’Ordre National de Côte d’Ivoire et

Commandeur de la Légion d’Honneur Française.

