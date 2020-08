Côte d’Ivoire : Qui est Vincent Toh Bi Irié, l’ex Préfet d’Abidjan ?

La biographie de Vincent Toh Bi Irié, récent Préfet démissionnaire du Département d’Abidjan, a attiré notre attention.

Voici ce que nous savons de l’homme qui a marqué toute la Côte d’Ivoire en ci-peu de temps durant sa carrière Préfectorale.

Vincent Toh Bi Irié est né le 17 novembre 1969 à Dabou, près d’Abidjan. Il a étudié les Lettres Modernes à l’Université de Cocody. Il a par la suite poursuivi des études en Angleterre, puis en Roumanie.

En 1994, il obtient une Maîtrise en Lettres Modernes, puis un Diplôme d’Études Approfondies (DEA) deux ans plus tard. En préparation d’une thèse de Doctorat, il est admis au concours de l’Ecole Nationale d’Administration, où il obtient un Diplôme d’État d’Administrateur Civil en 1998.

Sous-Préfet de Tiémé dans la Région d’Odienné au nord de la Côte d’Ivoire, il a gravi les échelons pour entamer une carrière à l’international. Cet Administrateur, spécialiste des questions d’élection, de gouvernance et de gestion de conflits a été consultant pour le PNUD et le NDI.

Il a été au Rwanda dans le cadre des élections de 2002 à 2003, puis en Afrique du Sud comme Directeur-Résident de Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA).

Il a publié plusieurs articles sur les élections, les conflits et la gouvernance. Amateur de littérature, il intervient comme chroniqueur dans plusieurs médias locaux.

Au cours de son parcours de Préfet du Département d’Abidjan, il a rencontré plusieurs personnalités et collaboré avec eux sur les projets de processus électoraux ou des problématiques liés à la gestion de conflits.

Il a assuré la consultance pour l’Union Européenne, l’USAID, l’Union Africaine, East African Community, North South Institute (Canada), Democracy International (USA), Center for Humanitarian Dialogue (Suisse), SaferWorld (Grande-Bretagne), IFES, Trocaire (Irlande), NPO (Norvège), Nations-Unies, National Democratic Institute (NDI). Il a ainsi participé à des missions avec les personnalités comme Rupiah Bandah, ex-Président de Zambie, Ketumile Masire, ancien Président de Botswana), Olusegun Obasanjo, ancien Président du Nigéria, Essam Sharaf, ancien Premier Ministre d’Égypte), Cassam Uteem, ancien Président mauricien, Jimmy Carter, ancien Président des États-Unis. A ceux là, il faut ajouter Graça Machel (épouse de Nelson Mandela), Joachim Chissano, ancien Président du Mozambique, Madeleine Albright, ancienne Secrétaire d’État des États-Unis, Renée Préval, ex-Président haïtien), Muluzi Bakili, ancien Président malawite.En tant que Consultant pour des organisations locales et internationales, il a développé des compétences dans divers domaines qui sont notamment : La Gouvernance et Administration Publique, la reconstruction politique et sociale post-crise.

Il a aussi apporté son appui à la mise en place de Constitutions et Lois nationales, mais aussi aux parlements nationaux, aux partis politiques et à la société civile dans plusieurs pays africains en transition démocratique. Dans cette optique, il a contribué à la formation des membres de Commissions électorales, à l’élaboration de stratégies de lutte contre la Corruption et recherches sur la corruption, sans oublier la conception et l’exécution de projet de gouvernance (participation citoyenne, genre, formulation de politiques publiques, interactions gouvernants-citoyens, réformes administratives et politiques).

