Côte d’Ivoire: recensement général de la population et de l’habitat, Nialé Kaba et Mamadou Touré au cœur des agents

La Ministre du Plan et du Développement, a assuré les agents que tout est mis en œuvre pour qu’ils soient vaccinés contre la Covid-19 avant leur déploiement prévu le 08 novembre. “Tous les malentendus liés à la prime de transports ont été levés”, a rassuré Nialé Kaba.

La Ministre, Nialé Kaba, et son collègue de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, ont effectué, le vendredi 22 octobre 2021, une tournée dans deux centres de formation des agents recenseurs dans les universités Nangui Abrogoua (annexe) à Abobo et Félix Houphouët-Boigny de Cocody.



Cette visite, dont le but était de s’imprégner des conditions de formation des agents recenseurs, a permis à la Ministre Nialé Kaba d’encourager les agents recenseurs et s’enquérir de leurs préoccupations notamment la vaccination à la Covid-19 et les primes de transport (1 000 FCFA/Jour) pour se rendre à la formation.



Ce sont 28 500 agents recenseurs qui sont recrutés dans le cadre du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2021 prévu du 8 au 28 novembre. Démarré le 15 octobre dernier, la formation des agents recenseurs durera deux semaines.

