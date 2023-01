COTE D’IVOIRE: Recensement général de la Population, La Guinée à l’école de la Côte d’Ivoire

La République de Guinée veut s’inspirer de l’expérience « réussie » de la Côte d’Ivoire en matière de Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), afin de mener à bien ce processus qu’elle compte réaliser cette année, a indiqué lundi 30 janvier 2023, la ministre guinéenne du Plan et de la Coopération internationale, Pricemou Rose Pola, au terme d’une séance de travail avec son homologue du Plan et du Développement, Kaba Nialé

Pour Mme Pricemou, cette mission d’étude permet de « s’abreuver de la riche expérience de la Côte d’Ivoire », de voir ce qui a prévalu à la réussite du processus, et surtout s’assurer d’éviter les erreurs et mieux amorcer les activités du recensement en Guinée. «Nous avons échangé sur tout le processus, notamment le cadre institutionnel, organisationnel, la mobilisation des ressources, et la sensibilisation », a-t-elle ajouté.

En outre, cette mission constitue une opportunité d’explorer les possibilités de renforcer la coopération Sud-sud entre les instituts nationaux de statistiques en matière de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques. La ministre Kaba Nialé a pour sa part assuré son homologue de sa disponibilité pour la réussite de cette opération en Guinée comme elle l’a été en Côte d’Ivoire. Pour l’atteinte de cet objectif, elle a recommandé une « mobilisation sociale » et un accompagnement des acteurs sociaux notamment, les guides religieux, les leaders communautaires, les responsables politiques.

«La ministre doit pouvoir entrainer tout le monde en expliquant à la population que c’est pour son bien qu’a lieu cette opération », a-t-elle indiqué, insistant sur le fait qu’elle doit « porter le bon message » pour entrainer toute la population dans la dynamique de cette opération, la 4ème du genre en Guinée. Le 5ème RGPH de la Côte d’Ivoire a eu lieu du 08 au 28 novembre 2021 sur toute l’étendue du territoire national. Les résultats globaux définitifs du RGPH 2021 ont été annoncés le jeudi 07 juillet 2022 par la ministre Kaba Nialé.

