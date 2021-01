Cote d’Ivoire/ Réconciliation nationale: le Ministre KKB concerte le médiateur de la République

Le ministre de la Réconciliation Nationale Kouadio Konan Bertin dit KKB,a rencontré le Médiateur de la République, Adama Toungara ce vendredi 08 janvier 2021. L’ancien député de Port-Bouët et actuel ministre de la Réconciliation nationale est allé ‘’rendre (une) visite de courtoisie pour recueillir les conseils d’usage afin de continuer à mériter la confiance du président de la République’’.

« Après ma nomination, au vu de nos valeurs et avant de commencer mon action, je suis passé saluer le médiateur de la République. Je suis venu lui rendre cette visite de courtoisie pour recueillir les conseils d’usage afin de continuer à mériter la confiance du président de la République, parce que je m’inscrirai dans la droite ligne de sa vision, afin d’apporter une contribution positive au processus de réconciliation dans le pays. M. Toungara est un monsieur avec qui j’entretiens de bonnes et vieilles relations. Il est dans la fonction depuis de nombreuses années. Pour le débutant que je suis, j’ai besoin de conseils, d’orientations et d’encadrement », a fait savoir le ministre KKB à sa sortie d’audience.

Pour sa part, le Médiateur a félicité M. Kouadio pour sa nomination, « nous connaissons ses qualités. Le ministre est connu pour sa ténacité et son engagement dans l’action. Une fois qu’il est d’accord, il est totalement partant. Nous allons lui apporter l’assistance dont il a besoin » a-t-il promis.

Par ailleurs, dira-t-il, nous avons échangé et nous avons convenu que nos deux institutions doivent travailler ensemble, en synergie, pour mener cette action, difficile certes, mais qui se conjugue dans la patience et dans le temps, rapporte une note qui a sanctionné la rencontre.

Candidat en 2015, Kouadio Konan Bertin a à nouveau brigué la magistrature suprême, le samedi 31 octobre dernier, refusant de rallier le reste de l’opposition, qui a appelé au boycott actif du processus électoral.

L’ancien député de Port-Bouët a été le seul à faire campagne face à Alassane Ouattara, réélu à l’issue du scrutin présidentiel du 31 octobre dernier.

Kouadio Konan Bertin (KKB) a été nommé le mardi 15 décembre 2020, ministre de la Réconciliation nationale, comme annoncé par Alassane Ouattara lors de sa prestation de serment le lundi 14 décembre dernier.

