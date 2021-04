Côte d’Ivoire / remaniement ministériel : Adjoumani s’engage à servir avec dévouement, responsabilité, efficacité et loyauté

Nommé Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural avec rang de Ministre d’Etat, par le chef de l’Etat S.E.M Alassane OUATTARA CE MARDI, Kobenan Kouassi Adjoumani n’a pas manqué de réagir suite à sa nomination dans le nouveau Gouvernement conduit pas Patrick Achi.

“Son Excellence Monsieur le Président de la République me fait l’insigne honneur de me confirmer ce jour mardi 6 avril dans les fonctions de Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural avec rang de Ministre d’Etat.

Je voudrais lui exprimer ici mon infinie gratitude et toute ma reconnaissance pour cette grande marque de confiance et l’assurer que je m’acquitterai des hautes charges qu’il me confie avec dévouement, responsabilité, efficacité et loyauté, afin de faire du premier pilier de notre économie un secteur toujours aussi dynamique et prospère, un robuste moteur de croissance sous la direction du Premier Ministre Patrick Achi, chef du Gouvernement,” dit-i.

Notons que des hautes personnalités du RHDP ont été démis de leur fonction de ministre . Nous relevons 18 anciens ministres qui sortent du gouvernement.

Sidiki Konaté, Ministre de l’Artisanat

2. Albert Flindé, Ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur

3. Raymonde Goudou Coffie, Ministre de la Culture et de la Francophonie

4. Pascal Abinan Kouakou, Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale

5. Gaoussou Touré, Ministre de la Promotion de la Riziculture

6. Aouélé Eugene Aka, Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique

7. Albert Francois Amichia, Ministre de la Ville

8. Joseph Seka Seka, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable

9. Ally Coulibaly, Ministre des Affaires Etrangères

10. Dosso Moussa, Ministre des ressources halieutiques 11. Mamadou Sanogo, Ministre de l’économie numérique et des postes

12. Jean Claude Kouassi, Ministre des Mines et de la Géologie

13. Ramata Ly-Bakayoko, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant

14. Issa Coulibaly, Ministre de la Fonction Publique

15. Philippe Dakpa Legré, Ministre chargé des Affaires Maritimes

16. Claude Isaac DE, Ministre auprès du Premier Ministre chargé de la Coordination des Grands Projets

17. Siaka Ouattara, Secrétaire d’Etat chargé du service civique

18. Aimée Zébéyoux, Secretaire d’Etat chargée des droits de l’homme

