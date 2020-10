Côte d’Ivoire: Remise du Prix Pierre Castel de SOLIBRA

C’est au son du célèbre refrain « blazo zoblazo…on a gagné ! » de la star ivoirienne Meiway que Tien Lenou Sonia, super lauréate du Prix Pierre Castel 2020, a reçu son chèque de 10 millions f. cfa des mains de M. Francis Batista, Directeur Général de la Société de Limonaderies et de Brasseries d’Afrique (SOLIBRA). La cérémonie a eu lieu, vendredi 2 octobre, à l’hôtel Azalaï à Abidjan-Marcory, en présence d’un parterre de personnalités dont le conseiller aux affaires agricoles à l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire, M. Jean-Pierre Chomienne, Mme Flore LAGO de la Chambre nationale d’Agriculture et les membres du jury du Prix Pierre Castel 2020. Plusieurs associations œuvrant dans l’appui aux jeunes entrepreneurs, et particulièrement, dans l’appui aux femmes, étaient également représentées. Ainsi de la Fondation Africa Women Initiatives (Fondation Awi), l’Africa Femmes Initiatives Positives (AFIP) et Active Elle. On a aussi enregistré la présence de nombreuses coopératives agricoles.

La super lauréate Tien Lenou Sonia était, sans surprise, heureuse de recevoir son prix. En plus du chèque de 10 millions f. cfa, la Gérante de la Société Coopérative Féifê (Socofê), bénéficiera d’un coaching personnalisé de Mme Dao GABALA. Mlle Tien, 27 ans, s’est spécialisée dans la transformation des produits vivriers. Le produit qu’elle a présenté à l’occasion du concours Pierre Castel est la purée de piment conditionnée dans des pots de verre. « Nous sommes très heureuse de recevoir le Prix Pierre Castel », a dit la super lauréate. « Le gros défi que nous avons à relever est ‘avoir un impact positif sur les autres, donner envie aux autres de venir à l’entrepreneuriat », a ajouté Mlle TIEN.

Classé 2e, Jean Philippe Agoussi, 29 ans, Directeur Général d’Ivoire Agro-Forever Consulting, a reçu un chèque de 5.000 euros (environ 3.275.000 f.cfa) et un coaching de l’IECD (Institut Européen de Coopération et de Développement) Côte d’Ivoire. Lors du concours, il a présenté le compost Bemv +, un type d’engrais qui permet de réduire l’acidité du sol, en raison de sa forte teneur en calcium.

Les autres finalistes- 8 au total- ont reçu des diplômes et des lots. Ils bénéficieront, chacun, d’une formation offerte par le Centre du Commerce International (International Trade Centre, ITC), une organisation conjointe de l’Organisation mondiale du Commerce et de l’Organisation des Nations Unies.

Le Prix Pierre Castel est une initiative du Fonds Pierre Castel. Le Fonds Pierre Castel a pour but, en France et en Afrique, de soutenir des actions en faveur d’initiatives agricoles et agro-alimentaires et de soutenir des démarches entrepreneuriales portées par la jeunesse. Par cette création, le Président-Fondateur du Groupe Castel souhaite renforcer son engagement au service du développement de l’Afrique et de ses liens de solidarité et d’échange avec la France.

En Côte d’Ivoire, le Prix Pierre Castel est organisé par le Fonds Pierre Castel et son partenaire SOLIBRA, entreprise citoyenne engagée aux côtés des jeunes.

Cette année 2020, le Prix a eu lieu malgré la crise sanitaire liée à la Covid-19. En fait, le Fonds Pierre Castel et SOLIBRA étaient déterminés à soutenir la dynamique entrepreneuriale des jeunes ivoiriens dont les activités ont été fortement impactées par la crise sanitaire.

A l’occasion de la remise du prix aux lauréats ivoiriens de l’édition 2020, M. Francis Batista, Directeur Général de SOLIBRA, a exhorté les jeunes entrepreneurs à s’inspirer des valeurs de M. Pierre Castel, Président-Fondateur du Groupe Castel, notamment sa passion pour le travail.

Un panel a été organisé autour du thème : « Quels sont les leviers de performance pour les petites entreprises dans l’agroalimentaire ? ». Quatre (4) intervenants ont partagé leurs expériences avec les jeunes entrepreneurs ou futurs entrepreneurs : M. Francis Batista, Directeur Général de SOLIBRA ; Mme Flore Kouassi de la Chambre nationale d’Agriculture ; M. Patrick Sekongo, Directeur IECD (Institut Européen de Coopération et de Développement) Côte d’Ivoire et Mme Mariam Dao Gabala, Sénatrice, Directrice Générale de MDG consulting and investment, un cabinet de consultation en coaching. Les entrepreneurs ont été invités à ne pas être dispersés, à rester focus sur leurs objectifs et à avoir confiance en eux-mêmes.

