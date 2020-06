Côte d’Ivoire/Remous au RHDP: le ministre Konaté Sidiki accuse Mabri

« Il y a des gens qui au prix d’un double jeu bien orchestré, et un plan macabre, font connaître des problèmes à notre parti. La journée ils sont Rhdp, la nuit ils sont d’un autre parti politique. Ils ont mis une stratégie qui puisse empêcher le RHDP, de s’épanouir dans cette région. Ils ont pris la tête de notre formation politique et réussi à écarter toutes ressources humaines capables de faire la promotion de ce parti cher à nous autres. Ils ont créé le désordre de sorte à nous étouffer afin de mettre en exécution leur propre projet. Mais c’est peine perdu. Je salue la bravoure et le travail de Tuo Drissa, inspecteur de l’enseignement primaire et la structure des enseignants RHDP pour avoir fait renaître, le parti du président Alassane Ouattara », a dénoncé Sidiki Konaté, vice-président du Conseil régional du Tonkpi, le mardi 16 juin 2020, lors d’une campagne de remobilisation des militants du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Paix et la Démocratie, à Mahapleu, dans la Sous/préfecture de Danané. Où il a accusé l’ex- ministre Mabri Toikeusse d’être à la base des difficultés du Rhdp à s’implanter dans cette région.

Pour lui, en effet, le double jeu de Mabri ne favorise pas l’entente et paix au sein des militants du RHDP dans le Tonkpi. Aussi, le Ministre de l’Artisanat a promis cinq motos et un siège à la coordination départementale, qui avait exprimé le besoin. «Ces matériels seront remis dans un bref délai», a rassuré le coordonnateur régional du RHDP.

Simplice Tiagbeu à Man.

