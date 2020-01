Côte d’Ivoire/Rencontre Gbagbo-Affi: la surprenante réaction de Blé Goudé

« Je suis plus que heureux. C’est une très bonne chose. Je n’en ferai pas trop de commentaires parce que les acteurs eux-mêmes sont pas bavards là dessus. La graine a été essemencée, on attend qu’elle puisse germer. Lors de ma première interview, on m’a posé la question sur ce que je pensais de le crise au FPI, j’ai dit aux uns et aux autres que je fais confiance en Laurent Gbagbo et que le moment venu, il va prendre le taureau par les cornes… »

Puis il rajoute toujours concernant la crise au FPI..

« Je suis convaincu que le président GBAGBO va surprendre beaucoup, il prenait juste son temps pour bien maîtriser les contours de cette affaire. Je salue cette rencontre car le FPI est l’épine dorsale de notre combat… »



